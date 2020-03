Prozessbeginn in Amsterdam : Wer schoss Flug MH17 ab?

Das Gerichtsgebäude, in dem an diesem Montag einer der größten Strafprozesse in der niederländischen Geschichte beginnt, liegt direkt am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Von dort startete am Morgen des 17. Juli 2014 eine Boeing 777 der Malaysian Airlines Richtung Kuala Lumpur. Doch Flug MH17 erreichte nie sein Ziel. Das Flugzeug verschwand sechs Stunden nach dem Start von den Radarschirmen.

Sofia Dreisbach Redakteurin in der Politik. F.A.Z. Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Seine Trümmer gingen in der Ostukraine nieder, in einem Gebiet, das bis heute von prorussischen Separatisten gehalten wird. Alle 298 Menschen an Bord, die meisten aus den Niederlanden, kamen ums Leben. Die niederländische Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Das Flugzeug wurde von Leuten abgeschossen, die auf Seiten der Separatisten kämpften. Vier von ihnen wird jetzt der Prozess gemacht – in Abwesenheit.

Die Anklage lautet auf Herbeiführung eines Flugzeugabsturzes mit Todesfolge und vorsätzlichen Mord. Sie richtet sich, nach jahrelangen Ermittlungen, gegen drei Russen und einen Ukrainer. Igor Girkin, genannt Strelkow (nach dem russischen Wort für Schütze), war seinerzeit Verteidigungsminister und oberster Kommandeur der von den Separatisten ausgerufenen „Volksrepublik Donezk“. Sergej Dubinskij, genannt Chmuryj (der Mürrische) war einer der Stellvertreter Girkins und leitete den Geheimdienst der „Volksrepublik“. Oleg Pulatow war der stellvertretende Leiter des Geheimdienstes. Alle drei standen zuvor in russischen Diensten. Girkin war Oberst des Inlandsgeheimdienstes FSB, Dubinskij arbeitete für den Militärgeheimdienst GRU, Pulatow gehörte dessen Spezialeinheit an. Der vierte Angeklagte Leonid Chartschenko, genannt Krot (Maulwurf), ist Ukrainer. Er hat keinen militärischen Hintergrund, kommandierte im Juli 2014 aber eine Separatisteneinheit.

Es geht auch um Russlands Rolle

Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Männern vor, dass sie eine mobile Flugabwehreinheit aus Russland in das Separatistengebiet verlegt haben und am Abschuss des Passagierflugzeugs beteiligt waren. Dabei handelte es sich um ein Geschütz des Typs Buk-M1, das die Ermittler der 53. Luftabwehrbrigade der russischen Streitkräfte zuordnen. Sie ist in der Nähe der westrussischen Stadt Kursk stationiert. Es geht deshalb in diesem Prozess nicht nur um die Aufklärung eines mutmaßlichen Verbrechens – was die Angehörigen der Opfer, die als Nebenkläger am Prozess teilnehmen, seit langem fordern. Es geht auch um Russlands Rolle im Krieg in der Ostukraine.

Alle vier Angeklagten halten sich, soweit bekannt, in Russland oder auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim auf. Da Moskau grundsätzlich Staatsangehörige nicht an andere Staaten ausliefert, verzichtete die Staatsanwaltschaft auf einen entsprechenden Antrag. Nach niederländischem Recht ist es möglich, auch Abwesenden den Prozess zu machen. Es gibt keine Pflicht des Angeklagten, selbst im Gerichtssaal zu erscheinen, oder sich von einem Anwalt vertreten zu lassen. Einer der vier Angeklagten, Oleg Pulatow, hat allerdings eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Er könnte, wenn er will, von seinem Wohnort Moskau aus per Videoschaltung an dem Verfahren teilnehmen. Um diese Möglichkeit zu eröffnen, wurde eigens das niederländische Recht geändert.

Moskau legte Veto gegen UN-Tribunal ein

Ursprünglich wollten die Ermittler den Prozess vor einem UN-Tribunal führen, doch legte Moskau 2015 dagegen sein Veto ein. Dazu sagte der damalige UN-Botschafter des Landes, er könne nicht verstehen, warum der Abschuss als Bedrohung für den internationalen Frieden eingestuft werden solle. Immer wieder klagte Moskau, es sei vom Joint Investigation Team (JIT) ausgeschlossen worden, das die Ermittlungen von Anfang an führt. Die Niederlande haben darin den Vorsitz, außerdem haben drei Staaten Fachleute entsandt, die selbst Opfer verzeichneten: Malaysia, Australien und Belgien.