Prozess in Burkina Faso : Mord am Che Guevara Afrikas

Viele nennen ihn den „Che Guevara von Afrika“. Fast auf den Tag genau 34 Jahre ist es her, dass Thomas Sankara, der damalige Präsident von Burkina Faso, erschossen wurde. Er war 37 Jahre alt, hatte den westafrikanischen Staat vier Jahre geführt und in dieser kurzen Zeit zahlreiche bahnbrechende Reformen umgesetzt. Begeisterte Anhänger, die ihn als Nationalhelden feiern, hat er bis heute, insbesondere unter jungen Burkinern. Sie hatten die Hoffnung schon fast verloren, dass die Täter jemals zur Verantwortung gezogen werden.

Doch an diesem Montag ist es so weit. Vor einem Militärgericht in der Hauptstadt Ouagadougou beginnt um 9 Uhr der Prozess mit 14 Angeklagten. Der Hauptangeklagte aber wird voraussichtlich auf der Anklagebank fehlen. Blaise Compaoré hatte nach dem Tod Sankaras die Regierungsgeschäfte übernommen und war fast 30 Jahre lang Präsident, bis ihn Massenproteste gegen eine Verlängerung seiner Amtszeit 2014 zum Rücktritt und ins Exil in die Elfenbeinküste zwangen. Dort lebt der Siebzigjährige bis heute.