Terrorprozess in Paris : Verteidigerin fordert zusätzliche Ermittlungen

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch der Prozess zu den islamistischen Terroranschlägen im Januar 2015 in Paris begonnen. Die Angeklagten nahmen am Morgen in abgetrennten Glasboxen im neuen Justizpalast in der Hauptstadt Platz. Drei der insgesamt 14 Angeklagten sind flüchtig, gegen sie wird in Abwesenheit verhandelt. Der Prozess vor dem Sondergeschworenengericht für Terrorfälle, das sich aus sieben Berufsrichtern zusammensetzt, soll bis zum 10. November dauern und wird gefilmt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der erste Prozesstag begann mit der Verlesung der Personaldaten der Angeklagten und der Liste der Zeugen. Die Verteidigerin eines der am schwersten belasteten Angeklagten, Ali Riza Polat, forderte zusätzliche Ermittlungen. „Die Opfer erwarten nicht, dass man ihnen Schuldige präsentiert. Sie sind tot. Sie wollen die Wahrheit. Keine Rachejustiz, sondern eine Justiz zur Wahrheitsfindung“, begründete die Verteidigerin ihren Antrag. Ihrem Mandanten droht wegen Beihilfe zu einer terroristischen Straftat eine lebenslängliche Haftstrafe.

Polat wollte nach Syrien ausreisen

Der heute 35 Jahre alte Franko-Türke Ali Riza Polat steht im Verdacht, dem Terroristen Amédy Coulibaly, aber auch den Kouachi-Brüdern das Waffenarsenal besorgt zu haben, über das sie während der drei Tage währenden Anschlagsserie verfügten. So soll er im August 2014 einen Waffentransport aus Charleroi in Belgien nach Paris organisiert haben. Der aus einer kurdischen Familie stammende Mann hatte sich Anfang 2014 radikalisiert und war seit 2007 mit Coulibaly befreundet. Wegen Rauschgifthandels war er wiederholt von der Justiz verurteilt worden.

Nach den Anschlägen zwischen dem 7. und 9. Januar 2015 versuchte er, über den Libanon in das von der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) kontrollierte Gebiet in Syrien zu gelangen. Unklar ist, inwieweit er die Kouachi-Brüder kannte, die das Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ verübten.

Noch am Nachmittag des 7. Januar und bevor sein Freund Coulibaly zur Tat geschritten war, versuchte Polat die Spuren zu verwischen, die zu ihm führen konnten. Die Ermittler fanden heraus, dass er über einen anderen Hintermann versuchte, die Mobiltelefone und die Zulassungspapiere eines Suzuki-Motorrads zurückzubekommen, das an den darauffolgenden Tagen von Coulibaly benutzt wurde.

Macron verteidigt Nachdruck der Karikaturen

Nach dem Scheitern seiner Einreise nach Syrien unternahm Polat in Paris einen makabren Spaziergang zum jüdischen Supermarkt sowie zum Redaktionsgebäude von „Charlie Hebdo“. Er wurde dabei von Ermitteln beschattet, leugnet aber, dass er sich die Tatorte ansehen wollte. Er habe sich nur einen Paradiesapfel an den Kirmesbuden in der Nähe kaufen wollen, gab er bei seinem Verhör an.

Dem Antrag seiner Verteidigerin auf zusätzliche Ermittlungen wurde nicht stattgegeben. Eine Anwältin der Zivilkläger bezeichnete den Antrag vor Gericht als „unanständig“. Er diene nur dazu, Zeit zu gewinnen.

Mehr zum Thema 1/

In einer Sonderausgabe zum Prozessbeginn druckte die Redaktion von „Charlie Hebdo“ die Mohammed-Karikaturen nach, mit deren Veröffentlichung die Terroristen ihren Anschlag begründet hatten. Präsident Emmanuel Macron verteidigte den Nachdruck. Die Meinungsfreiheit und das Recht auf Blasphemie seien in Frankreich geschützt. Das Recht auf blasphemische Äußerungen und Darstellungen zähle zur Gewissensfreiheit, die er als Präsident schützen wolle.