Terror-Prozess : Frankreichs Antwort auf Guantánamo

In Paris beginnt ein historischer Prozess zu den Anschlägen vom 13. November 2015 auf das Bataclan und andere Orte in und um Paris. Er könnte die kollektive Erinnerung an die Terrornacht prägen.

Ein lauter Knall, wilde Hufschläge, und dann sah Major Philippe Dulac entsetzt, wie die stolzen Pferde der Republikanischen Garde sich angsterfüllt auf den Boden fallen ließen. Die berittene Gendarmerie hatte vor dem Anpfiff zum Freundschaftsspiel Deutschland–Frankreich vor dem Stade de France Wache gehalten. Dulac erinnert sich an das Chaos, das nach der Detonation ausbrach. Zerfetzte Körperteile, schreiende Passanten, der Qualm der Explosion: Dulac sucht noch heute nach den richtigen Worten, um das Grauen zu beschreiben, das um 21.16 Uhr vor Tor D des Fußballstadions begann.

Er muss schlucken, als er von den beiden behaarten Männerbeinen spricht, die wie Schaufensterpuppenteile vor ihm auf dem Bürgersteig lagen: „Das sind Bilder, die werde ich nicht los. Sie kommen immer wieder, manchmal nachts, manchmal während einer Autofahrt.“ Mit seiner Frau und seinen Kindern spreche er nicht darüber, sagt er der F.A.Z. bewegt.

Heute weiß er, dass ein aus dem Irak über die Flüchtlingsroute eingereister Terrorist seinen Sprengstoffgürtel gezündet hatte. Aber am 13. November 2015 suchte er nach einer naheliegenden Erklärung: War vielleicht eine Gasflasche des Bierwagens für die Fans explodiert? „Es war das erste Mal in Frankreich, dass sich Terroristen in die Luft sprengten“, sagt er rückblickend. In 39 Jahren Dienst habe er viel Schlimmes gesehen, aber nie habe ihn ein Ereignis so unvorbereitet getroffen. Die Explosion forderte ein Todesopfer, den aus Portugal stammenden Busfahrer Manuel Colaco Dias, der Fußballfans aus Reims zum Spiel gefahren hatte. Es war das erste Todesopfer in dieser langen Nacht, in der noch 130 weitere Menschen an ihren Verletzungen sterben sollten.

Auch der frühere Präsident ist vorgeladen

Dulac wird einer der ersten Zeugen sein, die im „Jahrhundertprozess“ im Pariser Justizpalast von diesem Mittwoch an angehört werden. Wenn er am 28. September vor das Gericht tritt, hofft der inzwischen pensionierte Major des berühmten Kavallerie-Regiments der Republikanischen Garde vor allem auf die aufklärende Wirkung des Prozesses. Fünf von 13 Reitern der Republikanischen Garde, die damals vor dem Stade de France mit ihren polierten Stiefeln und den blitzenden Helmen hoch zu Ross die Fans empfingen, sind in den Zeugenstand geladen. Dulac war der Dienstälteste, er wies am 13. November eine jüngere Kollegin ein. „Es knallte, als ich ihr gerade gesagt hatte, dass der Abend sich ruhig anließe“, erinnert er sich.

Dulac leistete den Verletzten Erste Hilfe, organisierte Rettungstransporte und ordnete an, die Pferde in Sicherheit zu bringen. Es war ein Wettlauf gegen die Uhr. „Als die zweite Detonation um 21.20 Uhr vor Tor H erfolgte, hatte ich den Eindruck, es sei schon eine halbe Stunde vergangen. Dabei waren es erst vier Minuten“, sagt er rückblickend. Der 59 Jahre alte Major reitet im Ruhestand in der Vendée nicht mehr. Er erzählt von dem Pferd Ulysses, das von dem Abend so traumatisiert wurde, dass es bis heute nicht am Stade de France eingesetzt werden könne. Dulac hofft vor allem, dass der bis Mai 2022 geplante Prozess eine erzieherische Wirkung entfalten wird. „Wir müssen den Extremismus, nicht nur den islamistischen Extremismus, viel besser bekämpfen“, sagt er.