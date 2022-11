Prozess um MH17-Absturz : Werden Girkin und seine Mitstreiter schuldig gesprochen?

Vor mehr als acht Jahren wurde der Passagierflug MH17 über der Ostukraine abgeschossen, alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Am Donnerstag soll das Urteil in einem Prozess gegen vier mutmaßliche Verantwortliche gesprochen werden. Sie sind wegen Mordes in 298 Fällen angeklagt, die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen. Seit März 2020 verhandeln niederländische Richter des zuständigen Gerichts in Den Haag in Abwesenheit der Angeklagten.

Was passierte

Am 17. Juli 2014 startete ein Flugzeug der Malaysia Airlines, der Flug MH17, von Amsterdam-Schiphol mit dem Ziel Kuala Lumpur. Dort kam die Maschine nie an, sie stürzte im ukrainischen Gebiet Donezk nahe der Ortschaft Hrabowe ab. Eine internationale Ermittlungsgruppe (Joint Investigation Team, JIT) kam später zu dem Schluss, dass das Flugzeug um 16.20 Uhr Ortszeit vom Boden abgeschossen wurde. Der Osten der Ukraine war bereits damals umkämpft, die ermittelte Stelle des Abschusses wurde zum Zeitpunkt des Absturzes von prorussischen Kräften kontrolliert.

An Bord des Flugzeugs waren Passagiere und Besatzungsmitglieder aus zehn Ländern, darunter auch vier Deutsche. Mehrere Länder forderten ein internationales Tribunal, aber ein Prozess vor einem Gericht der Vereinten Nationen scheiterte am Veto Russlands. Da 193 der Opfer aus der Niederlande stammten, hat dort im März 2020 ein Prozess nach nationalem Recht begonnen.

Der mutmaßliche Tathergang

Die fünf Staaten, aus denen die meisten Opfer stammten – neben der Niederlande Australien, Belgien, Malaysia und die Ukraine – bildeten nach dem Absturz die Ermittlungsgruppe, um die Ereignisse zu rekonstruieren. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Flugzeug von einer Rakete des sowjetischen Typs „Buk“ getroffen wurde. Das Raketensystem ordneten die Ermittler der 53. Luftabwehrbrigade der russischen Streitkräfte zu. Es sei aus Russland in den Donbass verlegt und nach dem Abschuss wieder zurück gebracht worden. Die Erkenntnisse stammen laut JIT aus Zeugenaussagen, Trümmern des Flugzeugs und der Rakete, Satellitenbildern und Radarinformationen, Fotos und Videos vom Transport der Rakete und Telefonmitschnitten zwischen den Angeklagten.

Die Angeklagten

Die Ermittler machten vier Hauptverdächtige aus, drei Russen und einen Ukrainer. Igor Girkin war damals „Verteidigungsminister“ und oberster Kommandeur der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“. Sergej Dubinskij war einer seiner Stellvertreter und Geheimdienstleiter der „Volksrepublik“. Oleg Pulatow war wieder stellvertretender Geheimdienstleiter. Alle drei hatten zuvor für verschiedene russische Geheimdienste gearbeitet. Der vierte Verdächtige, der Ukrainer Leonid Chartschenko, kommandierte im Juli 2014 eine prorussische Einheit.

Keiner der vier ist zum Prozess erschienen, nur Pulatow wurde von Anwälten vertreten. Er streitet eine Beteiligung am Abschuss des Flugzeugs ab. Alle Angeklagten halten sich vermutlich in Russland oder in von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine auf. Russland liefert Staatsangehörige grundsätzlich nicht an andere Staaten aus, der Ukrainer Chartschenko hat möglicherweise die russische Staatsangehörigkeit angenommen.

Ein kritischer Punkt im Verfahren ist, dass die Verdächtigen nicht selbst den Knopf zum Raketenstart gedrückt haben sollen. Die Anklage beruft sich stattdessen lediglich darauf, dass sie das Geschoss beschafft und den Abschuss herbeigeführt haben sollen. Ihre konkrete Rolle und Verantwortung war im Prozess zu klären. Außerdem sollen die Separatisten es eigentlich auf ein Militärflugzeug der Ukraine abgesehen haben. Laut Staatsanwaltschaft hätten sie aber in Kauf genommen, dass ein ziviles Flugzeug getroffen werden könnte. Es ist daher offen, ob die Richter der Argumentation der Anklage folgen werden.

Die Rolle Russlands

Der Kreml streitet jede Beteiligung am Absturz ab und leugnete seinerzeit auch, in den Konflikt in der Ostukraine involviert zu sein. Dennoch verhinderte Russland die Zeugenaussage eines ehemaligen Kommandeurs der russischen Luftabwehr durch einen Gefangenenaustausch. Regierungsmitglieder und staatliche Medien verbreiteten unterschiedliche, auch widersprüchliche Versionen über die Katastrophe. So entsteht der Eindruck, die Wahrheit über den Absturz könne nicht ermittelt werden und Russland sei Opfer einer Verschwörung.