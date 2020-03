Abschuss von Flug MH17 : Nicht den Knopf gedrückt, aber verantwortlich

Es wurde ganz still im Gerichtssaal, als am Mittag die Namen der 298 Opfer von Flug MH17 verlesen wurden. Viele niederländische Namen waren darunter, malaysische, amerikanische und australische, auch vier deutsche. Oft traf es nicht nur Einzelne, sondern Paare oder Familien, die an jenem 17. Juli 2014 in dem Flugzeug der Malaysian Airlines saßen, das über der Ostukraine abstürzte, bevor es Kuala Lumpur erreichen konnte. „Das Verlesen der Namen war wundervoll und emotional“, sagte Piet Ploeg später, der Vorsitzende eines von den Angehörigen der Opfer gegründeten Vereins. Er saß mit anderen Mitgliedern am Montag im Gerichtssaal am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Dort begann der Strafprozess gegen vier Männer, die für den Abschuss des Flugzeugs mit einer Lenkrakete verantwortlich sein sollen und deshalb wegen Mordes angeklagt sind.

Wie erwartet, erschien keiner der vier vor Gericht. Der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis entschied gleichwohl, das Verfahren in deren Abwesenheit fortzuführen. Er legte dar, was die Staatsanwaltschaft alles unternommen habe, um die Männer persönlich vorzuladen. Sie ermittelte deren Anschriften und schaltete die russische Justiz ein. Doch die beiden ranghöchsten Angeklagten, Igor Girkin und Sergej Dubinskij, waren an ihren offiziellen Wohnorten Moskau und Rostow nicht zu erreichen. Girkin reagierte auch auf elektronische Botschaften nicht, Dubinskij wahrscheinlich schon.

Die Spuren führen ins Separatistengebiet

Nach Überzeugung der Ermittler öffnete er eine Whatsapp-Nachricht und ging auch zweimal ans Telefon, als sie ihn anriefen. Der einzige angeklagte Ukrainer, Leonid Chartschenko, hinterließ ebenfalls elektronische Spuren, die ins Separatistengebiet von Donezk führten. Der Richter kam zu dem Schluss, dass – schon wegen der Berichterstattung über die im Juli 2019 veröffentlichten Anklagen – keinem der Betroffenen entgangen sein könne, dass er sich in den Niederlanden vor Gericht verantworten müsse. Girkin etwa erklärte mehrfach gegenüber Medien, dass er sich dem Verfahren nicht stellen werde.

Einem immerhin wurde die Vorladung von einem russischen Gericht überstellt: Oleg Pulatow aus Uljanowsk an der Wolga. Der frühere stellvertretende Geheimdienstchef der Separatisten verpflichtete zwei niederländische Anwälte, die ihn am Montag vor Gericht vertraten. Die wiederum beteuerten zum Prozessauftakt: „Unser Mandant ist in keiner Weise verantwortlich für den Absturz von MH17 verantwortlich, er hat nichts damit zu tun.“ Ins Detail gingen sie nicht. Die Anwälte wurden erst im Januar verpflichtet, sie wollen die 36.000 Seiten der Prozessakte studieren, bevor sie sich äußern. Richter Steenhuis gab ihnen bis Juni dafür Zeit.

Warum wurde der Luftraum freigegeben?

Dann dürfen sie auch Verfahrensrügen vorbringen. Einer der Anwälte kündigte schon an, dass sie näher untersucht sehen wollten, warum das Passagierflugzeug an jenem Schicksalstag überhaupt den Luftraum in der umkämpften Ostukraine überfliegen durfte. Die ukrainischen Luftfahrtbehörde hatte ihn oberhalb von zehn Kilometern freigegeben, obwohl drei Tage zuvor ein ukrainischer Militärtransporter in geringerer Höhe abgeschossen worden war.

Der leitende Staatsanwalt Ward Ferdinandusse argumentierte, dies habe mit dem Strafverfahren nichts zu tun, es gehe nur um die Verantwortlichkeit der vier Angeklagten. Zwar habe keiner von ihnen an jenem Sommertag im Juli „den Knopf gedrückt“, um die todbringende Lenkrakete des Typs Buk M1 zu starten. „Aber diese vier haben darüber diskutiert, dass sie eine BUK brauchten und dass die Waffe aus Russland in die Ostukraine verlegt werden soll. Sie haben den Raketenwerfer zu seiner Abschussposition gelotst und hinterher in einem Gespräch freudig aufgenommen, dass ein Flugzeug abgeschossen wurde“, sagte der Staatsanwalt.

Es ändere nichts an ihrer Schuld, dass sie eigentlich ein ukrainisches Militärflugzeug treffen wollten. Die Angeklagten könnten sich auch nicht auf einen Kombattantenstatus berufen, weil sie nicht für einen anerkannten Staat kämpften. Der Prozess wird nach Planung des Gerichts mindestens ein Jahr lang laufen, womöglich auch deutlich länger.