Auf dem Giebel über dem Haupteingang des Supreme Court in Washington prangt der Schriftzug „Equal Justice under Law“. Die Formel lehnt sich an den 14. Verfassungszusatz an, der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg verabschiedet wurde. Er ist einer der wichtigsten Zusatzartikel, der sich ursprünglich auf die Gleichberechtigung der Afroamerikaner bezog.

Seither stützten sich die Verfassungsrichter in mehreren Grundsatzentscheidungen auf ihn. Er ist ein Eckstein des amerikanischen Rechtsstaats: Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Anders formuliert: Niemand steht über dem Gesetz.

Sonderermittler Jack Smith verwies darauf, als er jüngst die Anklageschrift gegen Donald J. Trump erläuterte, die den Umfang und die Schwere der Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten in der Dokumentenaffäre aufzeigt: den Verstoß gegen nationale Sicherheitsgesetze, vor allem wegen der gesetzwidrigen Aufbewahrung von Verschlusssachen zu Fragen nationaler Sicherheit, und die Beteiligung an einem Komplott zur Justizbehinderung. Es gebe ein Normengefüge im Land und es gelte für jedermann, sagte Smith.

Auch für einen früheren Präsidenten, sollte das heißen. Und auch für einen Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Trump ist der erste ehemalige Präsident, dem nach Bundesrecht der Prozess gemacht wird.

Die anderen Fälle

Der Fall führt den Rechtsstaat in ein Dilemma – und die amerikanische Demokratie in eine Zerreißprobe. Es ist nämlich nun einmal so, dass der Sonderermittler von Merrick Garland eingesetzt wurde, Joe Bidens Justizminister. Trump wirft seinem Nachfolger in diesem und in anderen Fällen vor, die Justiz zu missbrauchen, um ihn politisch zu vernichten. Auch er bezieht sich auf den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz und spricht von selektiver Strafverfolgung.

Richtig ist, auch bei Biden und Mike Pence, Trumps einstigem Vizepräsident wurden unsachgemäß gelagerte Verschlusssachen gefunden. Beide meldeten aber den Fund umgehend und kooperierten mit der Justiz. Akten, die Trump ans Nationalarchiv zurückgab, sind nicht in der Klageschrift erwähnt. Es geht nur um Akten, die bei einer FBI-Razzia sichergestellt wurden.

Das ist der Unterschied zu Biden und Pence. Und bei Hillary Clinton, der ehemaligen Außenministerin, die Trump ebenfalls als Beleg dafür ins Feld führt, dass Biden die Justiz als Waffe einsetze, ging es um einen nachlässigen Umgang mit Emails, die als geheim eingestufte Informationen enthielten – nicht aber um Regierungsdokumente.

Die Justiz besitzt einen Ermessenspielraum. Letztlich entscheidet die Beweislast über eine Anklageerhebung. Wie schwer die Vorwürfe gegen Trump wiegen, dem die vorsätzliche Entwendung und der Versuch der Vertuschung zur Last gelegt wird, machte dessen einstiger Justizminister William Barr deutlich: Stimme auch nur die Hälfte der Vorwürfe, sei Trump erledigt.

Auf Verschleppung setzen

Auf einer taktischen Ebene ist zu erwarten, dass Trumps Anwälte auf eine Verschleppung setzen: Da ist die Auswahl der Geschworenen, die hochpolitisch ist. Da ist die Frage, warum das Spionagegesetz herangezogen wird, aber nicht der „Presidential Record Act“, der 1978 verabschiedet wurde, nachdem Richard Nixon versucht hatte, Akten aus seiner Amtszeit vernichten zu lassen. Und da sind zum Teil streng geheime Verschlusssachen, deren Inhalt durch das Gerichtsverfahren nicht öffentlich gemacht werden dürfen, um nachrichtendienstliche Quellen zu schützen. Smiths Hoffnung auf ein rasches Verfahren ist daher trügerisch.

Ohnehin ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es vor der Präsidentenwahl 2024 zu einem Urteilsspruch kommt. Damit wird die Klage zum Wahlkampfthema - wie auch das Gerichtsverfahren in der Schweigegeldaffäre in New York und die möglichen Anklageerhebungen wegen des Versuchs Trumps, den demokratischen Machtwechsel nach der Wahl 2020 zu verhindern.

Für die gespaltene amerikanische Gesellschaft ist das Gift: Trump hat es geschafft, seine Anhängerschaft davon zu überzeugen, dass die Justiz „korrupt“ und „politisiert“ ist, Teil eines „tiefen Staates“, in dem Behörden sich von den Demokraten, die er inzwischen „Kommunisten“ nennt, einspannen lassen. Das Vertrauen in die Demokratie wird so weiter schwinden. Aber was ist die Alternative: ein Verzicht darauf, Trump zur Rechenschaft zu ziehen und somit die Verletzung des rechtsstaatlichen Prinzips? Dann würde die andere Hälfte des Landes Foulspiel rufen.

Eines ist sicher: Die Anklagen helfen Trump in den Vorwahlen, seine Basis zu mobilisieren. Auch könnten sich seine Mitbewerber genötigt sehen, sich zu verpflichten, ihn im Falle ihrer Wahl zu begnadigen, um dessen Anhängerschaft zu umwerben. Die Anklagen beschädigen Trump aber in der eigentlichen Präsidentenwahl, weil sie ihn für größere Teile moderater Konservativer und Unabhängiger unwählbar machen.

Biden hingegen könnte im Falle seiner Wiederwahl und einer Verurteilung Trumps einen großen Schritt tun und seinen Vorgänger begnadigen. Er könnte so dazu beitragen, sein Versprechen einzulösen, das Land wieder zu einen.