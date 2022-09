Viktor Orbáns Politikstil : Hetzen, Hassen, Herrschen

Aktualisiert am

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán provoziert wie kein zweiter in Europa. Aber was sagt er eigentlich genau?

Viktor Orbán spricht am 4. August in Texas bei deinem Treffen von Ultra-Konservativen. Bild: Reuters

Gleich zu Beginn seiner politischen Laufbahn be­gann Viktor Orbán, sich mit seiner Sprache zu be­schäftigen. Er analysierte seine Reden und Interviews im Nach­hinein genau, um zukünftig Fehler und Versprecher zu vermeiden. Als er gerade das erste Mal Ministerpräsident Ungarns geworden war, im Jahr 1998, sagte er dem amerikanischen Magazin „Newsweek“: „Wenn Sie die Menschen hier fragen, was der wesentliche Unterschied zwischen der vorigen und der jetzigen Regierung ist, dann werden die meisten sagen, dass wir anders reden. Die neue Sprache – sagen wir, die neue Yuppie-Sprache – ist verständlich. Sie ist kurz und klar – soweit ich es hinkriege.“

Orbán hat geübt und gelernt, genau zu sprechen. Und wenn er, wie kürzlich in Wien, behauptet, Begriffe wie „ge­mischt-rassig“ habe er „missverständlich“ ausgedrückt, denn „das kommt vor“, dann darf man ihm das nicht abkaufen. „Gemischt-rassig“ benutzte er in seiner Rede nicht einmal, sondern gleich viermal. Das ist Absicht. Orbán pro­voziert bewusst, nicht zufällig. Es ist Teil seines Politikstils: Kampf statt Kompromiss, Angriff statt Verteidigung, Aufruhr statt Ruhe. Dass das funktioniert, hat er schon gemerkt, als er seine erste große öffentliche Rede hielt. Das war 1989, im Juni. Die Kommunisten waren noch an der Macht, die Grenze war noch nicht offen.