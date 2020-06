Proteste vor Weißem Haus : Ausgangssperre in Washington verhängt

Die Anti-Rassismus-Proteste in den Vereinigten Staaten gingen auch diese Nacht weiter, in fast 40 amerikanischen Städten gilt eine Ausgangssperre. Während Präsident Trump zu härterem Durchgreifen auffordert, will sein demokratischer Herausforderer Biden zuhören.

Demonstranten protestieren in der Nähe des Weißen Hauses in Washington gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bild: EPA

In der amerikanischen Hauptstadt Washington ist angesichts der anhaltenden Proteste nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen einen Afroamerikaner eine Ausgangssperre für die Nacht zum Montag (Ortszeit) verhängt worden. Die Ausgangssperre gilt für den gesamten Hauptstadtbezirk im Zeitraum zwischen 23.00 und 6.00 Uhr (Ortszeit), wie Bürgermeisterin Muriel Bowser über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Bowser kündigte außerdem an, dass auf ihre Anordnung hin die Nationalgarde in die Stadt entsandt werde, um die Polizei zu verstärken. Zuvor am Sonntag hatten sich erneut Demonstranten nahe des Weißen Hauses versammelt. Bereits am Vortag hatten Demonstranten stundenlang in Nähe des Amtssitzes von Präsident Donald Trump ihrer Empörung über exzessive Polizeigewalt gegen Afroamerikaner Luft gemacht.

Polizisten riegelten die Regierungszentrale von Präsident Donald Trump ab. Die Protestierenden zogen daraufhin weiter, wurden aber bereits nach etwa 100 Metern von einer Polizeisperre aufgehalten, wo es vereinzelt zu Gerangel kam. Sicherheitskräfte wurden mit Plastikflaschen beworfen, Demonstranten nahmen einem Beamten seinen Schlagstock ab. Die Protestler skandierten „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“. Bereits in den Tagen zuvor hatte es Proteste vor dem Weißen Haus gegeben. Am Samstag hatte Trump auf Twitter gedroht, hätten Demonstranten die Zäune der Regierungszentrale durchbrochen, wären sie mit den „bösartigsten Hunden und den bedrohlichsten Waffen“ konfrontiert und schwer verletzt worden.

Tanklastzug fährt in Demonstration

Nach Angaben des Senders CNN verhängten insgesamt fast 40 Städte in den Vereinigten Staaten angesichts der Proteste Ausgangssperren. Auch die Lage in der amerikanischen Stadt Minneapolis scheint weiter zu eskalieren. Bei einer friedlichen Demonstrationen auf einer gesperrten Fernstraße sei ein Tanklastzug in die Menschenmenge gefahren, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Nach offiziellen Angaben wurde kein Kundgebungsteilnehmer verletzt.

„Das ist eine sehr beunruhigende Aktion eines LKW-Fahrers auf der Interstate-35W, die die friedlichen Demonstranten anstachelte“, teilte die Abteilung für Öffentliche Sicherheit in Minneapolis auf Twitter mit. Laut Augenzeugenbericht wurde der Fahrer des Lasters von wütenden Protestanten aus dem Führerhaus gezogen und attackiert, bevor er von der örtlichen Polizei in Gewahrsam genommen werden konnte. Der Lkw-Fahrer sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und stünde unter Arrest.

Die landesweiten Proteste waren durch den Tod eines Schwarzen in Minneapolis im amerikanischen Bundesstaat Minnesota nach seiner brutalen Behandlung durch einen Polizisten ausgelöst worden. Der Beamte hatte minutenlang auf dem Genick des unbewaffneten George Floyd gekniet, obwohl dieser geklagt hatte, dass er nicht atmen könne. Die Proteste nach dem Vorfall mündeten immer wieder in Gewalt. Es kam zu Brandstiftung und Plünderungen in mehreren Städten. Die Polizei setzte teilweise Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschossen ein. In rund zwei Dutzend Städten wurden Ausgangssperren verhängt.