In der Provinzstadt Amiens scheint das Leben noch in Ordnung zu sein. Doch der Eindruck täuscht: Hier prügelten Randalierer auf einen Verwandten von Präsident Macron ein – der Fall steht symbolisch für den Zustand des Landes.

Vor den Schaufenstern des Süßwarenladens Trogneux schiebt eine junge Frau ein hellblaues Eiswägelchen heran. Zwei Mädchen in Sommerkleidern ziehen ihre Großmutter am Arm, damit sie ihnen ein Eis kauft. Aus dem Laden tritt ein älteres Ehepaar mit einer roten Geschenkkiste voll mit dem berühmten Mandelgebäck „les macarons“, dessen Rezept die Trogneux hüten. „Seit sechs Generationen“ steht an der Markise des Ladens im Stadtzen­trum.

An dem sonnigen Tag wirkt Amiens wie eine gemütliche Provinzstadt, in der das sprichwörtliche süße Leben in Frankreich noch in Ordnung ist. Doch wo die junge Angestellte gerade den Eisportionierer in Wasser taucht und routiniert Kugeln in die Waffeln füllt, spielte sich am Abend des 15. Mai eine ganz andere Szene ab. Randalierer grölten „nieder mit Macron“ und bewarfen die Schaufenster des Süßwarenladens mit Müll.

Als sie des 30 Jahre alten Inhabers der Confiserie, Jean-Baptiste Trogneux, gewahr wurden, stürzten sie sich auf ihn und prügelten auf ihn ein, „als wollten sie ihn totschlagen“, wie ein schockierter Nachbar später der Polizei berichtete. Er kam dem am Boden liegenden Opfer zu Hilfe und rief den Notarzt.

Der Schock sitzt noch tief

Trogneux lebt mit seiner Familie in der Wohnung über dem Ladengeschäft. Er ist ein Großneffe des französischen Präsidenten, deshalb tobten die jungen Leute ihre Wut an ihm aus, wie sie hinterher bekannten. Emmanuel Macron wuchs selbst in Amiens auf, wo er an seiner katholischen Privatschule seine spätere Ehefrau, die Lehrerin Brigitte Auzière, geborene Trogneux, kennenlernte. Damals führte noch Brigittes Vater das Geschäft, danach übernahm es ihr ältester Bruder Jean-Claude, dann dessen Sohn Jean-Alexandre und nun dessen ältester Sohn Jean-Baptiste. Einen Übergriff wie diesen hatte die Süßwaren-Dynastie noch nicht erlebt.

Anlass für die Gewalttat war ein an dem Abend übertragenes Fernsehinterview Macrons, der im Privatsender TF1 die Rentenreform als „finanziell notwendig“ verteidigt hatte. In den sozialen Netzwerken hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Confiserie-Kette mit mehreren Läden in Amiens eigentlich dem Präsidenten gehöre. „Das ist völlig aus der Luft gegriffen, Emmanuel Macron hat mit uns noch nie geschäftlich zu tun gehabt“, sagte Jean-Alexandre Trogneux in der Lokalpresse.

Aber den Angreifern war das egal, ihnen ging es um das Symbol, wie sie vor Gericht zugaben. „Außerdem sind die Pralinen bei Trogneux viel zu teuer“, sagte einer der Gewalttäter, Yoan L., am Dienstag bei der Verhandlung in Amiens aus. Der 25 Jahre alte Arbeitslose hatte sich 2018/19 der Gelbwesten-Bewegung angeschlossen und musste sich wiederholt wegen Sachbeschädigung und gemeinschaftlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Bevor er mit seiner Freundesgruppe auf Trogneux losging, hatte er im Bahnhofsgebäude von Amiens randaliert.

Vor Gericht wurden er sowie ein 20 Jahre alter Komplize zu jeweils 15 und 12 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Ein dritter Angeklagter wurde freigesprochen, weil die Beweise nicht stichhaltig genug waren. Vier weitere Verdächtige wurden bereits auf freien Fuß gesetzt. Die Gerichtsverhandlung gegen eine Minderjährige, die beteiligt gewesen sein soll, findet später statt.

„Aus Solidarität“ mit der Familie des Präsidenten hätten sie die Mandelma­kronen gekauft, erzählt ein Ehepaar aus Orléans, das gerade aus dem Laden tritt. „Es ist unglaublich, was passiert ist. Wo soll das noch enden, wenn die politische Debatte mit Gewalt geführt wird?“, kommentiert Monique Berger, 67 Jahre. Die Lehrerin im Ruhestand ist dagegen, dass das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben wird. „Aber das ist doch kein Grund, einen jungen Mann zu verprügeln, nur weil er mit dem Präsidenten verwandt ist“, empört sie sich. Ihr Mann nickt zustimmend. Dann wollen sie weiter zur berühmten Kathedrale von Amiens, dem größten französischen Sa­kralbau.