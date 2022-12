Peru : Putschpräsident Castillo in Haft, aber nicht allein

Seit der Amtsenthebung und Verhaftung des bisherigen linken peruanischen Präsidenten Pedro Castillo ist es in der Hauptstadt Lima und anderen Regionen zu Protesten gekommen, teils mit Straßenblockaden. In Lima stießen vor dem Kongress Demonstranten und Polizisten zusammen. Die Demonstranten fordern vorgezogene Neuwahlen, um einen neuen Präsidenten und ein Parlament zu wählen. Castillo wurde am Mittwoch in einem Absetzungsverfahren des Kongresses des Amtes enthoben, nachdem er eigenmächtig und gegen die Verfassung die Auflösung des Parlamentes und die Einsetzung einer Notstandsregierung angekündigt hatte. Noch am selben Tag wurde er festgenommen und angeklagt.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die neue Präsidentin und bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte forderte die Demonstranten zur Ruhe auf und sagte, dass sie bereit sei, mit den politischen und zivilen Kräften des Landes über vorgezogene Neuwahlen zu sprechen. Zuvor hatte sie diese Möglichkeit noch ausgeschlossen und gesagt, dass sie bis zum Ende der vorgesehenen Amtszeit im Juli 2026 im Amt bleiben werde. Sie werde sich mit den demokratischen und politischen Kräften des Kongresses zusammensetzen, sagte sie am Freitag.