Proteste gegen Regierung : Libanons skrupelloses Machtkartell

Als die libanesische Armee am Wochenende die Presse auf einem Landungsboot in die Nähe des Beiruter „Ground Zero“ bringt, bietet sich den Kameras ein so gespenstisches wie eindrückliches Bild: fensterlose und verkohlte Fassaden von Hochhäusern; die bizarre Trümmerlandschaft, die einmal das Hafengelände war; das Kreuzfahrtschiff, halb gesunken auf der Seite liegend; das zerstörte Getreidesilo, das schon Gegenstand von Petitionen ist, es als Monument dieser Katastrophe stehen zu lassen. Als Mahnmal für die zerstörerische Kraft des korrupten libanesischen Systems. Beim Wendemanöver des Bootes werden seine Passagiere dann daran erinnert, dass es in Beirut an solchen Monumenten schon vorher nicht mangelte: Von der übervollen Mülldeponie östlich des Hafens weht fauliger Geruch herüber. Der Rückbau des Staates schritt lange vor der derzeitigen Krise und der Katastrophe aus dem Hafen voran.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Die Massendemonstrationen wegen der Müllkrise vor ziemlich genau fünf Jahren hätten ein Weckruf für die politische Klasse sein können. Damals versank die Hauptstadt in Tonnen stinkenden Unrats. Aber die Proteste versandeten. Die politische Klasse machte weiter wie gehabt. Die überfüllten Müllhalden wurden einfach weiter vollgeschaufelt. Gut vier Jahre später platzte den Libanesen am Ende einer langen Kette von Zumutungen und Staatsversagen abermals der Kragen. Die Massenproteste waren größer, dauerten länger an. Auch der Ton war schärfer. „Das Volk will den Sturz des Regimes“, riefen die Demonstranten. Geändert hat sich nichts.

Skrupellos und schwer zu greifen

Auch wenn die Konfrontation sich jetzt nach der Katastrophe im Beiruter Hafen noch einmal verschärft hat: Das Machtkartell, das mehr Libanesen denn je mit ohnmächtiger Wut zum Teufel wünschen, ist enorm widerstandsfähig. Seine Köpfe sind mit einer Skrupellosigkeit ausgestattet, die selbst abgebrühte Diplomaten an den Rand eines Wutanfalls bringt. Und es ist schwer zu greifen. Anthony Elghossain, ein libanesischer Autor bissiger Satiren auf sein Land, hat es einmal in die Geschichte eines ausgedachten Eroberungsversuchs des „Islamischen Staates“ verpackt: Während die Fahrzeugkolonne im notorischen Dauerstau steckenbleibt, entfährt es dem verzweifelten Sprecher der Dschihadisten: „Wen zur Hölle müssen wir hier eigentlich stürzen?“

Es gibt zwar eine Regierung. Aber dass diese Regierung jetzt zu Fall gebracht ist, helfe nicht viel, heißt es unisono von führenden Köpfen der Protestbewegung. Die Macht liegt woanders: Sie ist in den Händen von Oligarchen und ehemaligen und gegenwärtigen Warlords sowie Clanführern, die das Land entlang der Bevölkerungsgruppen unter sich aufgeteilt haben und wie Feudalherren über ihre Anhängerschaft gebieten. Das Proporzsystem des Landes legt die Machtbereiche klar fest: Der Präsident muss maronitischer Christ ein, der Regierungschef sunnitischer Muslim, der Parlamentspräsident ein Schiit. Ein maßgeschneidertes Wahlrecht sorgte dafür, dass die Parteien des Kartells kaum Überraschungen fürchten mussten.