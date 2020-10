Aktualisiert am

Gegen Protestbewegung : Versammlungsverbot in Bangkok

Ein Demonstrant hebt am Mittwochabend in Bangkok die Hände zum Drei-Finger-Gruß, einem Symbol der Protestbewegung. Bild: Sakchai Lalit/AP

Mehr als vier Personen dürfen in Bangkok nicht mehr zusammenkommen. Die Redefreiheit in sozialen Medien wird eingeschränkt. So gehen Thailands Behörden gegen Proteste von Regierungsgegnern vor.