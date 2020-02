Proteste in Russland : Tausende gedenken an Boris Nemzow

In Russland haben am Samstag Tausende Menschen des vor fünf Jahren ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow gedacht. Allein in Moskau zählten unabhängige Beobachter rund 22.300 Teilnehmer an einem Gedenkmarsch durch das Zentrum der Hauptstadt. Die Behörden, die bei Oppositionsveranstaltungen stets zu niedrige Teilnehmerzahlen angeben, meldeten immerhin 10.500. Ziel der Veranstaltungen war nicht nur, das Andenken an den liberalen Politiker wachzuhalten, der Präsident Wladimir Putins Kurs kritisiert hatte; daran erinnerten nun Porträts und Zitate Nemzows wie „Putin, das ist Krise, Putin, das ist Krieg“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Viele Teilnehmer forderten zudem in Losungen und auf Plakaten die Möglichkeit, ihre Regierung in echten Wahlen auszuwechseln und wendeten sich gegen die aktuellen Pläne, die Verfassung zu ändern. Das soll es Putin nach verbreiteter Auffassung ermöglichen, nach Ablauf seiner aktuellen Amtszeit als Präsident in vier Jahren weiterhin Macht auszuüben. Zudem erinnerten viele Demonstranten mit Namensschildern und Fotos an einzelne Gefangene des Regimes. Nach Angaben der Menschenrechtsschützer von Memorial gibt es in Russland aktuell 63 politische Häftlinge und 251 Menschen, die wegen ihres Glaubens inhaftiert sind, vor allem als Muslime oder als Angehörige der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Etliche Sprechchöre richteten sich gegen die verbreitete Folter in Strafermittlungen.

Boris Nemzow war am späten Abend des 27. Februar 2015 auf einer Brücke am Kreml erschossen worden, mit vier Kugeln in den Rücken. Für die Ausführung der Tat wurden im Juli 2017 fünf Tschetschenen verurteilt, aber kein Organisator oder Auftraggeber des Mordes. Die Spuren führen in die Führung der Nordkaukasusrepublik Tschetschenien, deren Herrscher, Ramsan Kadyrow, in Moskau in einigen Sprechchören als „Feind Russlands“ bezeichnet wurde. Der als Todesschütze verurteilte Saur Dadajew gehörte dem Bataillon Sewer (Norden) an, das in der tschetschenischen Hauptstadt Grosnyj stationiert ist; das Bataillon ist formal Moskau, tatsächlich indes Kadyrow unterstellt. Dadajews unmittelbarer Vorgesetzter war ein Mann namens Ruslan Geremejew; er wurde in den Mordermittlungen zur Fahndung ausgeschrieben, aber in Tschetschenien schlicht nicht festgenommen.

Der Onkel dieses Mannes, Sulejman Geremejew, zählt zu Kadyrows engstem Umfeld und ist Abgeordneter im Föderationsrat, dem Oberhaus, in Moskau; Anwälte der Familie Nemzow sehen den Senator als wirklichen Organisator des Mordes. Doch ausgerechnet zum Jahrestag des Mordes zeichnete Putin den Senator mit einem Orden „Für Verdienste um das Vaterland“ aus, da Geremejew „eine große Rolle in der Entwicklung des Parlamentarismus und in der aktiven gesetzgeberischen Tätigkeit“ gespielt habe. Allerdings hat Senator Geremejew in den vergangenen fünf Jahren kein einziges Gesetzesprojekt eingebracht. Die Auszeichnung wurde als Zeichen dafür verstanden, dass Putin weiterhin keine Aufklärung des Mordes an Nemzow wünscht und sich hinter die mutmaßlichen Verantwortlichen für die Tat stellt.

Der Oppositionelle und Antikorruptionskämpfer Alexej Nawalnyj kritisierte nun am Rande des Moskauer Gedenkmarsches, in den fünf Jahren habe es keinerlei Ermittlungsfortschritte gegeben, und in dieser Woche „hat Putin einen der, wie ich denke, Organisatoren des Mordes an Nemzow ausgezeichnet“. Die Tochter des Ermordeten Schanna Nemzowa bezeichnete die Auszeichnung Geremejews als „Antwort“ der russischen Führung auf die jüngste Benennung des Platzes vor der russischen Botschaft in der tschechischen Hauptstadt Prag nach ihrem Vater. Die Führung zeige so, „dass sie das als Beleidigung auffasst“, sagte Nemzowa. Neben Moskau fanden Gedenkmärsche auch in vielen weiteren Städten Russlands statt, so in Sankt Petersburg mit etwa 2000 Teilnehmern.