Proteste in Myanmar : Das Regime schlägt nachts zu

In Myanmar ändert das Militär seine Taktik. Immer mehr Demonstranten werden nach Sonnenuntergang verhaftet. Unter den Aktivisten macht sich langsam Panik breit. Dennoch gehen am Sonntag wieder Zehntausende auf die Straße.

Demonstranten auf den Straßen der Stadt Yangon am 13. Februar Bild: AFP

Jeden Abend kehrt in Myanmar mit der Dunkelheit auch die Angst zurück. Während die Tage seit dem Putsch vor zwei Wochen von Demonstrationen geprägt sind, und damit zumindest den Keim einer besseren Zukunft in sich tragen könnten, sind die Nächte Stunden des Schreckens. Schon der Putsch selbst hatte mit Verhaftungen in den frühen Morgenstunden begonnen. Und auch jetzt kommen die Sicherheitskräfte nach Sonnenuntergang, um Politiker, Aktivisten und Demonstranten abzuholen.

Diejenigen, die noch auf freiem Fuß sind, bekommen kaum mehr ein Auge zu. Sie fürchten, dass jederzeit ein Trupp Soldaten vor ihrer Tür stehen könnte. Die Aktivistin Khin Sandar Tun berichtet, sie habe seit zwei Nächten nicht mehr geschlafen. Aus Angst vor einer Festnahme wechsele sie ständig ihren Standort. Sie mache sich Sorgen, weil sie an der landesweiten Bewegung des „zivilen Ungehorsams“ beteiligt sei, sagt die 30 Jahre alte Frau der F.A.Z.