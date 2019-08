Proteste gegen Putin : Uneiniges Russland

In zwei Jahrzehnten an der Macht hat Wladimir Putin sein System auf Geheimdienst und Günstlinge zugeschnitten. Die eigene Bevölkerung erscheint als diffuse Bedrohung – eine einheitliche Protestbewegung bleibt aus.

Es scheint, als wiederhole sich in Russland die Geschichte: die Niederschlagung der Protestwelle gegen die Fälschung der Duma-Wahl 2011 und Wladimir Putins Rückkehr ins Präsidentenamt 2012. Damals behaupteten Ermittler, auf dem Moskauer Bolotnaja-Platz hätten „Massenunruhen“ stattgefunden. Statt dessen hatten Sicherheitskräfte eine Demonstration gewaltsam aufgelöst. Strafprozesse erfassten Dutzende, zwanzig Personen kamen in Lagerhaft.

Jetzt sollen in Moskau wieder „Massenunruhen“ stattgefunden haben. Dabei demonstrierten an den beiden vergangenen Wochenenden Tausende ohne Erlaubnis, aber friedlich dafür, Oppositionskandidaten zur Wahl der Moskauer Stadtverordnetenversammlung zuzulassen. Einem Dutzend Beschuldigten droht mittlerweile wegen fiktiver „Unruhen“ eine lange Haft. Diese Anklage ist nur ein Teil des Einschüchterungsarsenals. Einem Ehepaar, das an den Protesten teilnahm, wollen Staatsanwälte gar das Sorgerecht für ihren gut ein Jahr alten Sohn aberkennen lassen.

Auf die neue Protestbewegung reagieren alte Machthaber nach altem Schema: Wie stets sollen die Drahtzieher im Westen sitzen. Der Kampfbegriff lautet „Farbenrevolution“. In Wirklichkeit sind die Proteste hausgemacht, eine Reaktion auf die Dreistigkeit der Nomenklatura und ein Zeichen dafür, dass Rufe nach Mitbestimmung und Freiheit weiter erschallen, obwohl Putin sie seit Jahren mit Repression und Parolen wie „traditionelle Werte“ und „russischer Weg“ zu ersticken versucht. Bei Bedarf geben sich die Behörden weltoffen, etwa wenn es an diesem Samstag darum geht, Moskauer vom – ausnahmsweise erlaubten – Demonstrieren abzuhalten: Ihr Grill-Musik-Fest nennen sie „Meat&Beat“.

Die Krise offenbarte Fehleinschätzungen der Machthaber. Im Blick auf die Regionalwahl wurden den Oppositionskandidaten hohe Hürden errichtet: Tausende Unterschriften seien zu sammeln, während der Ferienzeit, unter Anfeindungen. Die Unterstützung durch die Bürger war die erste Überraschung. Dann wurden die profiliertesten Oppositionellen unter Berufung auf obskure Datenbanken und Graphologen ausgeschlossen, die Tausende um das Gewicht ihrer Unterschriften brachten.

Gegen die Kandidaten des Systems, die mangels Beliebtheit der Machtpartei „Einiges Russland“ als Unabhängige antreten und auch Unterschriften vorlegen mussten, wurden keine Datenbanken aufgeboten. Die zweite Überraschung: Viele Moskauer brachte die Farce derart auf, dass sie auf die Straßen gingen. Es folgte Polizeigewalt gegen Demonstranten mit Dutzenden Verletzten und mehr als 2300 Festgenommenen bei Protesten am 27. Juli und am 3. August.

Dennoch lassen die Proteste nicht nach. Manches aus dem Einschüchterungsarsenal dürfte den Unmut sogar vergrößern. Etwa, dass Gerichtsvollzieher jetzt Schulden der Aufgegriffenen prüfen: Der Berufsstand will, wie andere Kräfte im Machtapparat auch, seine Loyalität durch Beteiligung an der Repressionswelle zeigen. Verschuldung ist ein Problem für viele Haushalte. Kredite dienen dazu, einigermaßen über die Runden zu kommen.

Enthüllungen über Korruptionsfälle im Dunstkreis des Moskauer Rathauses, bei dem es um gigantische persönliche Immobilienvermögen auch im Ausland geht (Wien ist sehr beliebt), stören die Machthaber so sehr, dass sie jetzt die Stiftung zum Kampf gegen Korruption des Oppositionellen Alexej Nawalnyj mit Strafverfahren und Kontensperren lähmen wollen. Und nur wenige Oppositionelle in der Moskauer Stadtverordnetenversammlung könnten mit Anfragen noch mehr Licht in die Seilschaften bringen, die am Hauptstadtbudget verdienen und öffentlichen Besitz zu ihren Gunsten privatisieren.

Mehr zum Thema 1/

Über das Internet finden einschlägige Berichte wie jene Nawalnyjs ein Millionenpublikum: Es gibt jetzt eine alternative Öffentlichkeit zu den kontrollierten Medien, die auch die vielen Proteste beleuchtet und verstärkt, die in jüngster Zeit in Russland laut geworden sind. Mal geht es gegen Polizeiwillkür, mal gegen Müll, mal um die Rente, Gesundheit oder Umwelt. Im Zuge der wirtschaftlichen Dauerkrise dürfte die Unzufriedenheit noch zunehmen.

In zwei Jahrzehnten an der Macht hat Putin sein System auf Geheimdienst und Günstlinge zugeschnitten, hat Rückkoppelungsmechanismen ignoriert oder ausgeschaltet. Die eigene Bevölkerung erscheint als diffuse Bedrohung. Doch nur vereinzelt wird, wie jetzt in Moskau, der Wunsch nach politischen Alternativen vernehmbar.

Vielerorts herrscht Apathie. Eine einheitliche Protestbewegung bleibt aus. Wo Machthaber nachgeben, wirkt es wie ein Gnadenakt im Einzelfall, oft gibt Putin selbst den Retter. Mit dem harten Vorgehen gegen die Moskauer Demonstranten ist der Mantel der Legalität, mit dem sich Putin und seine Leute gern umgeben, noch löchriger geworden: Die Rechtlosigkeit an der Peripherie – in Tschetschenien, auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim – hat wieder in der Hauptstadt Einzug gehalten, trübt ihren in den vergangenen Jahren für viel Staatsgeld erneuerten Glanz. Die Brutalität schockiert viele. Dass es genügend sind, muss man bezweifeln.