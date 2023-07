Anhänger der südafrikanischen Opposition am 21. Juli bei Ausschreitungen in Nairobi Bild: EPA

In Kenia hat Oppositionsführer Raila Odinga der Polizei unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen Demonstranten vorgeworfen und einen möglichen Gang vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angekündigt. Er sammle derzeit Beweise, die „in Kürze“ dem Gericht vorgelegt werden sollen, verbunden mit dem Appell, eine Akte über „staatlich gebilligte Gräueltaten der Polizei“ zu öffnen, sagte Odinga am Dienstag vor Journalisten in Nairobi. Er sprach von einem „vom Staat unterstützten Völkermord“, der sich derzeit in Kenia abspiele. „Wir sind Zeugen einer nie zuvor erlebten Brutalität der Polizei.“

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Seit dem Sieg von William Ruto bei den Präsidentenwahlen vor einem Jahr hat Odingas Parteienkoalition fast wöchentlich zu Protesten aufgerufen, die zunehmend von Randale und Plünderungen begleitet waren. Die Polizei ging in einigen Orten mit scharfer Munition gegen die Demonstranten vor. Medienberichten zufolge wurden allein in diesem Monat mindestens 20 Demonstranten getötet.

„Anfangsstadium eines Völkermords“

Unter ihnen befanden sich demnach unbeteiligte Personen. Auch das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen hatte die Regierung ermahnt. Man sei besorgt über die „Vorwürfe unnötiger oder unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch die Polizei, einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen“, sagte ein Sprecher und forderte die Behörden auf, das Recht auf friedliche Versammlungen zu gewährleisten. Kenias Regierung hatte die jüngsten Proteste verboten.

Anfangs richteten sich die Demonstrationen gegen mutmaßlichen Wahlbetrug. Der 78 Jahre alte Odinga hatte schon zum fünften Mal erfolglos für das höchste Amt im Staat kandidiert. Mittlerweile aber ziehen die Menschen wegen der hohen Lebenshaltungskosten auf die Straßen und protestieren gegen ein neues, derzeit vom Obersten Gericht ausgesetztes „Finanzgesetz“, das mehrere Steuererhöhungen vorsieht. Nach Odingas Worten haben sich wütende Kenianer mittlerweile „über parteipolitische und regionale Grenzen hinweg“ zusammengeschlossen. Ruto rechtfertigt das Gesetz mit der hohen Staatsverschuldung und der Sorge vor einem Zahlungsausfall.

Schwere Vorwürfe erhob Odinga gegenüber den Sicherheitskräften. Sie hätten teils aus nächster Nähe auf Menschen geschossen. Dies hätten Ermittlungen in Krankenhäusern und Leichenhallen ergeben. „Einige Menschen wurden in den Rücken geschossen, als sie flüchteten oder sich ergaben.“ Die Schüsse hätten sich gezielt auf lebenswichtige Organe und empfindliche Körperteile gerichtet. Alle Opfer seien unbewaffnet gewesen. Zugleich warf er der Polizei vor, eine „ethnische Agenda“ zu verfolgen. „Wir glauben, dass wir uns im Anfangsstadium eines Völkermordes und einer politischen Verfolgung befinden, die vom Staat sanktioniert wird.“

Heutiger Präsident schon einmal angeklagt

Solche Sätze wecken in Kenia Erinnerungen an die Unruhen nach dem Wahlsieg von Mwai Kibaki bei den Präsidentenwahlen 2007. Sie hatten zu heftigen Kämpfen zwischen zwei Volksgruppen geführt und das ostafrikanische Land in eine tiefe Krise gestürzt. Mehr als 1000 Menschen kamen damals ums Leben, Hunderttausende wurden vertrieben. Der heutige Präsident wurde später vor dem IStGH unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Er war zu dieser Zeit Vizepräsident. Ihm wurde vorgeworfen, die Gewalttaten mitorganisiert zu haben.

2016 wurde das Verfahren aus Mangel an Beweisen beendet, aber nicht abschließend eingestellt. Der Vorsitzende Richter hatte von einer „Zeugenbeeinflussung und unerträglicher politischer Einmischung“ gesprochen. Aus ähnlichen Gründen musste die damalige Chefanklägerin vorher auch die Anklage gegen den früheren kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta fallen lassen. Sie sprach von einem „schwarzen Tag für die internationale Strafgerichtsbarkeit“.

Mehr zum Thema 1/

Bis zu einem abermaligen Verfahren des IStGH ist es noch ein längerer Weg. Nach der Übermittlung von Beweisen nach Den Haag könnte eine Bitte an den Chefankläger folgen, Ermittlungen aufzunehmen. Je nach Ergebnis der Ermittlungen könnte danach Anklage erhoben werden.