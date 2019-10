Katalanische Unabhängigkeit : Harte Strafen im Separatistenprozess

Der Oberste Gerichtshof in Madrid hat im Prozess gegen die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung lange Haftstrafen zwischen neun und dreizehn Jahren verhängt. Laut dem am Montagmorgen veröffentlichten Urteil werden die Hauptangeklagten jedoch nicht wegen „Rebellion“ verurteilt, wie es die Generalstaatsanwaltschaft gefordert hatte. Das hätte viel härtere Sanktionen nach sich gezogen mit Freiheitsstrafen von mehr als 20 Jahren.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Der Richterspruch gilt als historisch in der Geschichte der spanischen Demokratie und könnte den Ausgang der Parlamentswahl am 10. November beeinflussen. In Katalonien hatte die Unabhängigkeitsbewegung zu Protesten aufgerufen. Aktivisten forderten dazu auf, einen „demokratischen Tsunami“ zu entfachen. Die Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft. Gut 2000 zusätzliche Polizeibeamte wurden nach Katalonien verlegt.

Die sieben Richter verurteilen neun der zwölf Angeklagten nur wegen „Aufruhr“ (Sedición) in Tateinheit mit der Veruntreuung von Steuergeldern bei der Organisation des Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens am 1. Oktober 2017, das Justiz und Regierung für illegal erklärt hatten. Der ehemalige stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras wurde zu einer Freiheitsstrafe von dreizehn Jahren verurteilt. Der einstige „Außenminister“ Raül Romeva sowie die früheren Regierungsmitglieder Jordi Turull und Dolors Bassa müssen für zwölf Jahre ins Gefängnis.

Die ehemalige Parlamentsvorsitzende Carme Forcadell erhielt eine Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten, die beiden früheren Minister Joaquin Forn und Josep Rull zehn Jahre und sechs Monate. Die Vorsitzenden der beiden größten separatistischen Organisationen Jordi Sánchez (ANC) und Jordi Cuixart (Òmnium) müssen für zehn Jahre ins Gefängnis. Alle wegen Aufruhr verurteilten Katalanen dürfen während ihrer Haft für kein politisches Amt kandidieren. Die ehemaligen Regierungsmitglieder Santiago Vila, Meritxell Borràs und Carles Mundó bleiben auf freiem Fuß und müssen wegen „Ungehorsams“ nur Geldstrafen entrichten. Sie wurden nicht wegen Veruntreuung und Aufruhr verurteilt.

Vier Wochen hatten sich die sieben Richter Zeit genommen, um ihr Urteil zu verfassen. Bis Mitte Juni hatten sie im wichtigsten Prozess der spanischen Demokratie 18 Wochen lang in 52 endlosen Sitzungen 422 Zeugen angehört. Alle Sitzungen wurden live im Internet übertragen – insgesamt gut 400 Stunden. Für die Angeklagten und ihre Anwälte handelte es sich um einen „politischen Prozess“, während die spanische Regierung immer wieder auf die Unabhängigkeit der Justiz hinwies.

Am Montagmorgen gab es dann keine formelle Urteilsverkündigung in Madrid. Die Angeklagten wurden in ihren katalanischen Gefängnissen von Gerichtsvertretern persönlich informiert. Wenig später wurde das Urteil an ihre Verteidiger und die Presse per E-Mail versandt.