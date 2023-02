In Jerusalem gehen Zehntausende auf die Straße, um gegen die neue Justizreform der israelischen Regierung zu protestieren. Benjamin Netanjahu fordert, die Demonstranten sollten „aufhören, das Land in die Anarchie zu treiben“.

Demonstrationen gegen die Justizreform der israelischen Regierung am 13. Februar in Jerusalem Bild: Reuters

Aus allen Richtungen strömten am Montag Menschen nach Jerusalem. Die Gegner der neuen israelischen Regierung hatten beschlossen, den Protest gegen deren Justizreform ins Regierungsviertel zu tragen. Schon gegen Mittag hatten sich Zehntausende rund um die Knesset versammelt, am Nachmittag wurde die Zahl der Teilnehmer auf mindestens 80.000 geschätzt. Zahlreiche Streiks und weitere Protestzüge im ganzen Land flankierten die Hauptdemonstration. Immer wieder wurde gewarnt, dass Israel keine Demokratie mehr sei, wenn die Reformpläne umgesetzt würden. Zahlreiche Demonstranten trugen die blau-weiße israelische Flagge mit sich. Immer wieder wurden zwei Schlachtrufe skandiert: „Demokratie“ und „Schande“ – letzteres mit Blick auf die angestrebten Gesetzesänderungen, die zur Schwächung der Justiz führen würden.

Die Szenerie verdeutlichte, dass der Protest von zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen getragen wird. Menschen jeden Alters waren gekommen. Zu sehen waren sowohl die schwarzen Flaggen und Symbole der Anti-Netanjahu-Proteste von 2020/2021 als auch die Regenbogenflaggen der LGBT-Bewegung. Manche Plakate zogen eine Parallele zwischen Hitlers Machtergreifung 1933 und heute.

Schreiduelle in der Knesset

Selbst Kritiker der Besatzungsherrschaft über die Palästinenser waren vertreten, sie trugen ihr Anliegen unter dem Motto „Demokratie für alle“ vor. Der Rufe der Gegendemonstranten, vorwiegend aus dem nationalreligiösen Lager, „Das Volk will die Reform“ wurde von der Menge niedergebuht. Die Anführer der parlamentarischen Opposition traten ebenfalls auf. Jair Lapid von der Partei Jesch Atid sagte, man werde nicht ruhig dabei zusehen, wie die Regierung das Land in eine „finstere Diktatur“ verwandele und „alles zerstöre, was uns lieb und teuer ist“. Er rief zum Widerstand auf: „Wir werden kämpfen, bis wir gewinnen!“ Die Vorsitzende der Arbeitspartei, Merav Michaeli, nannte Gesprächsangebote der Regierung eine „Falle“.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisierte die Oppositionsführer später; sie sollten „aufhören, das Land in die Anarchie zu treiben“, sagte er. Justizminister Jariv Levin und der Knessetabgeordnete Simcha Rothman, zwei treibende Kräfte der Justizreform, hatten zuvor Dialogangebote unterbreitet – auch unter dem Eindruck einer dramatischen Fernsehansprache von Staatspräsident Itzchak Herzog am Sonntagabend. Zugleich machten sie klar, dass sie den Gesetzgebungsprozess nicht aussetzen wollen, was eine Kernforderung der Opposition ist. Allerdings wurde die erste Lesung des Gesetzes, das dem Regierungslager die Kontrolle über die Richterwahlkommission gibt und Richtern die Möglichkeit des Einspruchs gegen „Grundgesetze“ nimmt, verschoben, sie wird nun frühestens am Mittwoch stattfinden.

Der Gesetzentwurf war am Vormittag in einer tumultuarischen Sitzung vom Justizausschuss der Knesset verabschiedet worden, den Rothman leitet. Oppositionsabgeordnete sangen, schlugen auf Tische und riefen „Schande!“, es gab Schreiduelle. Zahlreiche Oppositionsabgeordnete wurden des Saales verwiesen. Sie warfen Rothman vor, er habe den Gesetzentwurf durchgepeitscht und sie nicht ausreichend zu Wort kommen lassen.