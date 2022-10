Proteste in Iran : Revolution der Frauen

Zizi hasst das Kopftuch, das die Islamische Republik Iran ihr aufzwingt. Und sie will, dass die Welt das weiß. Deshalb hat sie filmen lassen, wie sie es ablegt: ihr hüftlanges Haar im Wind, das Tuch am Boden schleifend, den Blick über die Schulter gerichtet, direkt in die Kamera. „Wieso sollte ich mein Gesicht verstecken?“, fragt sie. Ihr Video hat Tausende Frauen ermutigt, es ihr gleichzutun, und jede von ihnen trägt die Revolution weiter, von Smartphone zu Smartphone. Die junge Frau wusste nicht, dass ihr Video viral gehen würde. Als sie bedroht wurde und ihre Familie sie bekniete, es zu löschen, winkte sie ab. „Jetzt ist nicht die Zeit, Angst zu haben.“

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dafür könnte sie ins Gefängnis kommen oder ausgepeitscht werden – aber wie soll die Sittenpolizei da hinterherkommen? Im ganzen Land entledigen Iranerinnen sich ihres Schleiers, wirbeln ihn in der Luft herum, rufen: „Frauen, Leben, Freiheit!“ Und: „Tod der Islamischen Republik!“ Der Widerstand hat mehr als achtzig Städte erfasst. Er zieht sich durch alle Schichten, überwindet auch sprachliche Grenzen. Perserinnen, Kurdinnen und Belutschinnen kämpfen gemeinsam gegen die Mullah-Herrschaft. Väter, Brüder und Ehemänner stehen an ihrer Seite.

Jede könnte die nächste sein

Sie alle wissen, dass sie ihr Leben riskieren. Sie wissen, dass sie enden könnten wie die 22 Jahre alte Jina Mahsa Amini, die am 16. September in Teheran von der Sittenpolizei abgeführt wurde, weil ihr Kopftuch verrutscht war – und die dann nach schwerer Misshandlung starb. Mit ihrem Tod begann der Protest. Denn die Iranerinnen wissen auch: Nicht einmal wer sich mit dem Regime und seinen frauenverachtenden Regeln arrangiert, ist sicher. Wenn ein vollkommen unpolitisches Mädchen wie Jina Amini zu Tode drangsaliert wird, dann könnte jede die Nächste sein.

Zizi, wie ihre Freundinnen sie nennen, wurde durch den Tod der jungen Kurdin nur noch entschlossener. Sie ist 28 Jahre alt und Fitnesstrainerin. 170 Kilo stemmt sie locker fünfzehnmal hintereinander. Seit Jahren trainiert sie auf einen Wettbewerb im Bodybuilding hin – auch wenn es solche Wettbewerbe in Iran gar nicht gibt.

Aber Zizi glaubt an ein anderes Leben. Deshalb fährt sie auch Motorrad, obwohl Frauen das nicht dürfen. Sie hat ein Video gepostet, wie sie in voller Montur durch einen Hinterhof pest. Den Kopftuchzwang empfindet sie als Beleidigung: Für Frauen, weil man damit ihre Körper kontrolliert. Für Männer, weil man sie für lüsterne Tiere hält. „Es ist nur ein Tuch, aber es steht für den Frauenhass in all unseren Gesetzen.“

Es sind vor allem die Jüngsten, die die Willkürherrschaft der Mullahs nicht mehr hinnehmen wollen. Teenager, die mit Instagram groß wurden und wissen, dass die Welt größer ist als ihr Gefängnis, das sich Gottesstaat nennt. Sie folgen Frauen von allen Kontinenten und fragen: Warum können wir nicht so leben?

Schon früher sind die Menschen in Iran auf die Straße gegangen, aber noch nie haben sie das System so fundamental infrage gestellt wie jetzt. Die grüne Bewegung von 2009 glaubte an Reformen, die Teenies von heute zeigen der Islamischen Republik den Mittelfinger – so sieht man es auf einem Foto aus einer Teheraner Schule: ein Dutzend Schülerinnen vor einer Tafel, offene Haare, offener Zorn. Sie reißen die Bilder der Revolutionsführer Khomeini und Khamenei von der Wand und zerschmettern das Glas. Sie wehren sich gegen Spitzel, sie weichen nicht vor der Polizei und jagen sogar den Direktor vom Schulhof.