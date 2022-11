Verhaftungswelle ausgebreitet : Iranisches Regime verhängt erste Todesurteile

Rückkehr zur „Normalität“: Passanten auf dem Weg in Teheran, beobachtet von Sicherheitskräften, am Mittwoch Bild: EPA

Das Teheraner Regime verschärft seinen Kurs in der achten Woche der mittlerweile abflauenden Proteste im Land deutlich. Die Polizei hat ihre Verhaftungswelle ausgeweitet. Viele, vor allem junge Menschen, werden nicht nur aus ihren Wohnungen geholt und verhaftet, sondern auch an ihren Arbeitsplätzen, heißt es aus Teheran. Am Dienstag hatte der Sprecher der iranischen Justiz, Masoud Setayeschi, bekannt gegeben, allein in Irans Hauptstadt sei gegen 1024 Personen Anzeige erstattet worden. Er bezeichnete die Demonstranten als „Verbrecher und Lumpen“ und kündigte an, dass die Urteile „eine Lektion erteilen und abschreckend sein“ würden. Die Zahl der verhafteten Demonstranten wird landesweit auf 15.000 geschätzt. Bereits am Sonntag hatten die Abgeordneten des Parlaments in einer Erklärung einstimmig gefordert, umgehend die „göttliche Strafe gegen die aufrührerischen Elemente zu vollstrecken und alle hinzurichten“.

Die Revolutionsgerichte haben nach kurzen Prozessen ihre ersten Urteile verkündet. Die 26. Kammer des Teheraner Revolutionsgerichts hat beispielsweise den jungen Demonstranten Mahan Sadri zum Tode verurteilt. Der Vorsitzende Richter Iman Afschari verurteilte ihn wegen bewaffneter Auflehnung gegen die Islamische Republik. Dem Verurteilten wird vorgeworfen, er habe ein Motorrad angezündet und eine Person mit einem Messer verletzt. Der Verurteilte verteidigte sich vergeblich. Noch betreffen die Vollstreckungen der Hinrichtungen nicht die Demonstranten. In den vergangenen Tagen wurden aber fünf Belutschen aus dem Osten Irans hingerichtet, drei wegen Drogenhandels und zwei wegen ihrer Zusammenarbeit mit der militanten Gruppe Dschaisch al-Adl.

Bekannt ist mittlerweile auch, dass die Polizei in den vergangenen Wochen zur Niederschlagung der Proteste andere bewaffnete Einheiten um Hilfe gebeten hat. Mit dem Einsatz gegen die Demonstranten war über Wochen überwiegend die normale Polizei beauftragt worden. Sie gilt als der schwächste Teil des Sicherheitsapparats, da der zur bedingungslosen Loyalität mit der Islamischen Republik verpflichtende Korpsgeist weniger ausgeprägt ist als etwa bei den Revolutionswächtern und deren Freiwilligenmiliz Bassidsch.

In den sozialen Medien kursiert das Faksimile eines Schreibens der Polizei der Provinz Arak an die Revolutionswächter vom 24. Oktober mit der Bitte um Hilfe. Konkret fragte die Polizei den Einsatz der Bassidsch und von Einheiten der Fatemiyun-Brigade an. Die Fatemiyun-Brigade wurde dann in Arak auch eingesetzt. Gegründet worden war sie 2014, um in Syrien das Regime von Baschar al-Assad zu verteidigen, und hat unter den schiitischen afghanischen Flüchtlingen rekrutiert.

Andererseits hat das Regime mehrfach Fotos von getöteten Demonstranten verbreitet und behauptet, es handle sich um Bassidschi, die von Demonstranten getötet wurden und somit „Märtyrer“ seien. Das Regime gibt die Zahl ihrer bei den Protesten getöteten Sicherheitskräfte mit 38 an. Ferner strahlte Voice of America in den vergangenen Tagen Aufnahmen von drei irakischen Bussen aus, die über die iranische Grenzstadt Mehran in die Islamische Republik gefahren sind. Bei den in kakifarbenen Uniformen gekleideten Passagieren handelte es sich um Mitglieder der proiranischen al-Haschd al-Schaabi. Sie war 2014 mit massiver iranischer Hilfe zum Kampf gegen den „Islamischen Staat“ im Irak gegründet worden.

Warenboykott statt Demonstrationen

Die kurdische Stadt Marivan ist ein Beispiel dafür, dass es vereinzelt weiterhin zu schweren Unruhen kommt. Der Anlass war der Tod der Philosophiestudentin Nasrin Ghaderi. Sie war am 4. November mit schweren Kopfverletzungen in Teheran in ein Krankenhaus eingeliefert worden, denen sie am folgenden Tag erlag. Die Behörden gaben als Todesursache „Vergiftung“ an und wollten sie nachts unter Ausschluss der Öffentlichkeit beisetzen, was in der Stadt mit 100 000 Einwohnern die Unruhen auslöste.

Viele Demonstranten verlegen ihren Protest jedoch weg von der Straße. So sind Aufrufe im Umlauf, Produkte von Unternehmen zu boykottieren, die den Revolutionswächtern gehören oder mit ihnen zusammenarbeiten. Unterdessen setzt sich die Talfahrt der iranischen Wirtschaft fort. In der Provinz Ghom bestätigte der Gouverneur Massenentlassungen bei produzierenden Betrieben und Dienstleistungsfirmen. Als Grund gab er fehlende Rohstoffe und Vorprodukte sowie steigende Produktionskosten an. Daten nannte er nicht. Die Entlassungen beinhalten sozialen Sprengstoff, weil sehr viele Arbeitnehmer über Kurzzeitverträge beschäftigt sind und nicht über eine Arbeitslosenversicherung sozial abgefedert werden.

Im Parlament bezifferte der Präsident der Plan- und Budgetbehörde das erwartete Budgetdefizit für das laufende Haushaltsjahr, das am 20. März endet, auf 34 Prozent. Zudem werden nach Angaben des Apothekerverbands Medikamente wie Antibiotika, Arzneimittel für Atemwegserkrankungen und Infusionslösungen knapp. Der Verband kritisierte, dass keine strategischen Reserven von Medikamenten angelegt worden seien. Erschwerend kommt hinzu, dass nach Angaben des Teheraner Stadtrats die Wasservorräte für die Einwohner der Hauptstadt nur noch für 100 Tage reichen würden, sollte es in der Zeit keine Niederschläge geben.