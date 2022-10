Proteste in Iran : Bis zum Äußersten

Ein Lied spricht aus, für was Millionen Iranerinnen und Iraner auf die Straße gehen und für was sie ihr Leben riskieren. „Für das Tanzen auf der Straße“, singt Shervin Hajipour mit wehmütiger Stimme, „für die Angst, deinen Geliebten in der Öffentlichkeit zu küssen, für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, dafür, dass du diese verrosteten Gedanken geändert hast, für die Schande der Armut, für die Sehnsucht nach einem gewöhnlichen Leben.“

Hajipour ist 25 Jahre alt und Teil der Generation, die sich um ihre Jugend und um ihr Leben betrogen fühlt. „Baraye“ hat er sein Lied genannt, zu Deutsch „Für“. Am 26. September veröffentlichte der junge Musiker aus Babolsar am Kaspischen Meer „Baraye“ auf Instagram. Trotz der ständigen Internetsperren wurde es seither millionenfach abgerufen. Nach wenigen Tagen nahmen Sicherheitskräfte Hajipour fest. Gegen Kaution kam er am 4. Oktober wieder frei. Kurz darauf distanzierte er sich auf Instagram von der Politik. Doch der Wirkung seines Liedes tat das keinen Abbruch – zu viele waren unter dem Druck des Regimes schon gezwungen worden zu widerrufen, was sie eigentlich meinten.