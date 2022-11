Proteste in Iran : Molotowcocktails auf die Universität der Mullahs

Iraner in der Kleinstadt Izeh trauern um sieben Menschen, die am 16. November 2022 von Unbekannten erschossen wurden. Staatsmedien beschuldigen Terroristen, in den sozialen Medien spricht man von einer Inszenierung der Sicherheitskräfte. Bild: AFP

Heruntergerissene Plakate von Re­volutionsführer Ajatollah Ali Khamenei, Demonstranten, die auf sein Konterfei stampfen, Mullahs, denen der Turban vom Kopf gestoßen wird: Symbole und religiöse Einrichtungen der Islamischen Republik sind seit dem Beginn der Proteste beliebte Zielscheiben der Demonstranten in Iran. Mittlerweile soll es auch zu mehreren Brandanschlägen gekommen sein. So wird von einem Angriff auf das Geburtshaus von Ajatollah Ruhollah Khomeini, der Führer der Revolution von 1979, be­richtet. Das Anwesen in der Kleinstadt Khomein, die 300 Kilometer südlich von Teheran liegt, war zu einem Museum um­gebaut worden und wurde fast wie eine heilige Stätte verehrt. Ob es wirklich Brandstiftung war, ist noch ungeklärt.

Nachweislich warfen am Donnerstag Unbekannte in Ghom, dem Zentrum des schiitischen Islams, Molotowcocktails auf die theologische Hochschule. Die Feuerwehr brachte die Flammen während eines Großeinsatzes unter Kontrolle. In Brand gesetzt wurde auch das Büro des lokalen Abgeordneten Dschabbar Kouchaki-Neschad in der nordiranischen Stadt Rascht. Der Anschlag war mutmaßlich eine Reaktion darauf, dass er im Parlament die Hinrichtung von Demons­tranten gefordert hatte. Täglich drängen die Wortführer der Islamischen Republik darauf, endlich entschiedener gegen die Protestierenden vorzugehen. Dazu aufgerufen hat abermals auch Hossein Schariatmadari, Chefredakteur der Tages­zei­tung Kayhan, das Sprachrohr Khameneis. Schon öfter nannte er die Demons­tranten „angeheuerte Lumpen“, zum ersten Mal aber sprach er von einem „heimischen IS“.