Neue Bündnisse in Iran : Die Kinder fressen ihre Revolution

Demonstranten in Teheran stecken am Sonntag auf einer Straße Holz in Brand. Bild: EPA

Am Samstag blieben in Teheran Teile des Basars geschlossen. Auch andere Geschäfte in der iranischen Hauptstadt machten den ganzen Tag nicht auf. Offenkundig hatten sich viele Ladenbesitzer den protestierenden Studentinnen und Studenten angeschlossen. Für die Machthaber war das ein Alarmzeichen: Ohne den Schulterschluss der konservativen Basar-Händler mit den Universitäten hätte sich im Jahr 1979 die Revolution kaum durchsetzen können. Nun scheint sich dasselbe Bündnis gegen die Islamische Revolution und deren Institutionen zu richten.

Eine Polizeiwache im Teheraner Basar wurde in Brand gesetzt, Händler vertrieben die Polizisten. Geschäfte blieben auch in anderen Städten geschlossen. Die Händler scheinen Anzeigen und Strafen nicht mehr zu fürchten. Drei Wochen nach ihrem Beginn am 16. September haben die Proteste damit eine neue Dimension erreicht. Entzündet hatte sich der Aufruhr zwar am Tod der jungen Frau Mahsa Jina Amini, die die Sittenpolizei wegen eines „unislamischen“ Tragens des Kopftuchs festgenommen und mutmaßlich misshandelt hatte. Immer deutlicher richten sich die Proteste aber gegen die Ordnung der Islamischen Republik.