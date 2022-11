Proteste in Iran : Die Kinder der Revolution

Die ersten Todesurteile wurden gesprochen. Das iranische Regime macht sich daran, die seit acht Wochen andauernden Proteste mit aller Gewalt niederzuschlagen. 15.000 Menschen, so schätzt man, wurden schon weggesperrt. In einer Erklärung bezeichneten die iranischen Abgeordneten sie als „Kämpfer gegen Gott“ und verlangten, dass die Justiz „so schnell wie möglich“ mit ihnen fertig werde. Das heißt: Todesurteile im Schnellverfahren.

Sahra, die hier lieber nicht ihren richtigen Namen nennen will und auch nicht ihren Wohnort, hat in diesen Tagen zum ersten Mal Angst. Wir haben in den vergangenen Wochen und Jahren immer wieder mit ihr gesprochen. Noch nie war sie so vorsichtig wie jetzt. Vor einer Woche hat es ihre Cousine getroffen, eine Doktorandin aus Karadsch. Die Männer kamen mittags und schlugen die Tür ein. So hat es der Onkel erzählt. Zeit, eine Tasche zu packen, gab es nicht. Die Familie weiß nicht, was ihrem Mädchen im Gefängnis widerfährt. Sie wissen nur: Die politischen Häftlinge kommen in Trakt 12. Folter und Vergewaltigung sind dort an der Tagesordnung.