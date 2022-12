Proteste in Iran : Der Staat reagiert mit dem Strang

Kein Land der Welt richtet so viele Menschen je Einwohner hin wie Iran. Jetzt kündigt das Regime noch mehr Hinrichtungen an. Das soll die Demonstranten abschrecken.

Demonstration am 10. Dezember in Rom Bild: Getty

Iran steht vor einer neuen Hinrichtungswelle. Die Vollstreckung des Todesurteils gegen den 23 Jahre alten Mohsen Schekari am vergangenen Donnerstag sei nur „der erste Schritt“ gewesen, kündigte Moussa Ghazanfar-Abadi, Richter am Obersten Gerichtshof, an. Weitere Todesurteile würden in den nächsten Tagen vollstreckt. Die Zeitung „Etemad“ hat dazu eine Liste der Justizbehörden mit 24 anderen Teilnehmern an den Protesten veröffentlicht, denen die Hinrichtung droht, weil sie sich des Straftatbestands „Moharebeh“ schuldig gemacht hätten, des Aufbegehrens gegen die islamische Staatsordnung.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl richtet kein anderes Land mehr Menschen hin als Iran. In den ersten elf Monaten des Jahres 2022 wurden 530 Todesurteile vollstreckt, meldete die in Oslo ansässige Iranische Menschenrechtsorganisation (IHR). Anfang Dezember wurden vier Personen wegen angeblicher Spionage für Israel hingerichtet. Der Rapper Schekari wurde hingerichtet, weil er ein bewaffnetes Mitglied der Bassidsch-Miliz verletzt hatte. Dessen Wunden wurden im Krankenhaus angeblich mit 13 Stichen genäht. Schekari musste durch den Strang sterben. Hinzu kommen die 481 Demonstranten, die seit dem Beginn der landesweiten Proteste vor zwölf Wochen durch die Gewalt der Sicherheitskräfte getötet worden sind. Mehr als 18.000 Menschen wurden festgenommen.