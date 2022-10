Proteste in Iran : Chef der Justiz schlägt Dialog vor

Brennendes Motorrad während einer Demonstration in Teheran am 8. Oktober Bild: AFP

In einem weiteren Versuch, die seit 16. September laufenden Proteste einzudämmen, hat der Chef der iranischen Justiz erstmals den Gegnern und Kritikern der Islamischen Republik einen Dialog vorgeschlagen. Sie sollten wissen, dass „wir ein Ohr für Proteste und Kritik haben und bereit für einen Dialog sind“, sagte Gholamhossein Mohseni-Ejei am Montag. Dem als Hardliner bekannten Justizchef untersteht die gesamte Justiz. Anders als der Justizminister, der im Wesentlichen administrative Aufgab erfüllt, gehört er nicht dem Kabinett an.

Auch das politische System Irans könne „Fehler und Schwächen haben“, räumte er ein. Daher sei man bereit, auf Vorschläge zu hören, und man habe keine Bedenken, eventuelle Fehler zu korrigieren. Proteste dürften jedoch nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen führen. Offenbar sucht die Teheraner Führung nach einem neuen Kurs, nachdem das harte Durchgreifen der Sicherheitskräfte die Proteste nicht hat beenden können. Mohseni-Ejei sagte auch, der Tod von Mahsa Amini sei für die Proteste lediglich ein Vorwand gewesen.

Großbritannien verhängt Sanktionen

Einer als möglich geltenden Lockerung des Kopftuchverbots hat eine Reihe von Klerikern in den vergangenen Tagen bereits eine Absage erteilt. Die Sittenpolizei der Islamischen Republik hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend von den Straßen zurückgezogen und die Pflicht, dass Frauen in der Öffentlichkeit mit einem Tschador oder einem Kopftuch ihr Haar bedecken, weniger streng durchgesetzt. Erst seit wenigen Monaten greifen sie dabei wieder zur Gewalt. Die schiitischen Geistlichen bestehen auf einer strikten Kontrolle der Kopftuchpflicht. Denn ohne diese Pflicht würde die Islamische Republik infrage gestellt. Damit verwerfen sie die Möglichkeit, dass mit einer abermaligen Lockerung dieser Pflicht Druck aus dem Kessel genommen werden könnte.

Unterdessen hat Großbritannien wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen fünf Angehörige der iranischen Sicherheitskräfte sowie gegen die Sittenpolizei verhängt. Die Bestraften dürfen nun nicht mehr nach Großbritannien einreisen, mögliche Besitztümer im Vereinigten Königreich werden eingefroren.

Die Proteste dauerten auch in der Nacht zum Montag landesweit an. In den vergangenen Tagen haben im Süden Teherans die Bewohner von zwei Arbeitervierteln vorübergehend die Kontrolle über ihre Viertel Yaftabad und Naziabad übernommen. Dabei sollen auch Polizisten mit den Demonstranten marschiert sein. Unbestätigten Berichten zufolge sollen junge Aktivisten in Teheran mit der Organisation von Untergrundzellen begonnen haben. So hat sich in den vergangenen Tagen eine Gruppe mit dem Namen „Teheraner Jugend“ an die Öffentlichkeit gewandt und angekündigt, Zellen auch in anderen iranischen Städten zu gründen.