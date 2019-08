Proteste in Hongkong : Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten

Demonstranten versuchen sich am Samstag in Hongkong vor dem Tränengas zu schützen, das die Polizei gegen sie einsetzt Bild: Reuters

Bei den Demonstrationen in Hongkong ist es am Samstag abermals zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei ging nahe dem Parlamentssitz mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor. Radikale Aktivisten schleuderten Gegenstände und Steine in Richtung Polizisten. Auch wurden mehrere Brandsätze geworfen. Eine Plastikbarrikade fing Feuer. Zuvor hatten Hunderte Demonstranten wichtige Verkehrsadern in der Nähe des Regierungsviertels besetzt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, Demonstrationsteilnehmer hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen und das Parlament zu stürmen. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Menschen aller Altersgruppen zogen durch die Straßen. Die Demonstranten folgte einem Aufruf zu einem religiösen Marsch, der entlang prominenter sakraler Stätten in den historischen Distrikt Sheung Wan und weiter in Richtung Regierungsviertel führte. Viele „spazierten“ nur, wie sie sagten, auf dem Fußweg und sahen davon ab, Straßen zu blockieren. Die Polizei hatte eine eigentlich geplante große Demonstration an diesem Samstag aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt. In den Straßen war eine massive Polizeipräsenz zu sehen.

Am Freitagabend wurden zwei weitere der Demokratiebewegung nahestehende Parlamentsabgeordnete verhaftet. Au Nok Hin und Jeremy Tam wurden wegen des Verdachts der Behinderung der Polizei festgenommen, wie Tams Bürgerpartei über den Onlinedienst Facebook erklärte. Au werde zudem vorgeworfen, einen Polizisten angegriffen zu haben. Damit stieg die Zahl der am Freitag inhaftierten Abgeordneten in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf drei.

Auch der prominente Bürgerrechtler Joshua Wong wurde am Freitag festgenommen. Sollte sich die Lage verschärfen, hätten die in Hongkong stationierten chinesischen Soldaten „keinen Anlass, untätig zuzuschauen“, schrieb die staatliche Zeitung „China Daily“. Die Anwesenheit des Militärs sei „nicht rein symbolisch“ zu verstehen.

Mehr zum Thema 1/

Der 22-jährige Wong ist der bekannteste Aktivist, der seit Beginn der Demonstrationen im Juni festgesetzt wurde. Er werde verdächtigt, illegale Versammlungen organisiert zu haben, erklärte die Polizei. Vor fünf Jahren war er das Gesicht der „Regenschirm“-Bewegung, bei den aktuellen Protesten spielt er aber keine führende Rolle.