Proteste in Hongkong : Ausländer im Visier

In seinem Twitter-Profil nennt er sich jetzt ironisch „CIA-Geheimst-Agent“ und „Oberster Protestkommandeur“. Doch der Hintergrund ist ernst. In einem Video, das im Internet kursiert, wird der Mann bezichtigt, ein westlicher Drahtzieher der Hongkonger Proteste zu sein. Der Vorwurf kommt nicht von irgendwem. Die Abgeordnete Ann Chiang, die der Zentralregierung in Peking nahesteht, hat das Video verbreitet. Es zeigt den Mann mit dem Nutzernamen „Hong Kong Hermit“, der auf Twitter regelmäßig über die Proteste schreibt, im Gespräch mit einem anderen Westler. Dazu stellte die Abgeordnete die rhetorische Frage, warum er bei jeder Demonstration als „Kommandeur“ auftauche. Durch das Video ist der Mann nach eigenen Angaben inzwischen so bekannt, dass er selbst von der Polizei angesprochen wird.

Es ist nicht das einzige Beispiel dieser Art. Zahlreiche Fotos und Videos von Westlern in Hongkong wurden in den vergangenen Tagen mit dem expliziten oder unterschwelligen Vorwurf verbreitet, es handle sich um Agenten der Vereinigten Staaten. Dazu gehören auch amerikanischen Journalisten, die über die Proteste berichten.

Ein amerikanischer Wissenschaftler, der in Hongkong lebt, sagte der britischen Zeitung „Guardian”, die Tatsache, dass sein Foto und Name verbreitet werde, habe seinen Blick „auf das, was hier passiert, verändert“. Er fürchtet nun, zu einem Angriffsziel von gewaltbereiten Unterstützern Pekings oder der Hongkonger Mafiagruppen zu werden, die im Ruf stehen, von interessierter Seite als Schlägertrupps angeheuert zu werden. Seine Frau habe ihn gefragt, ob sie als Familie in Gefahr seien.

Verdächtigung von Journalisten

Die von Peking gesteuerte Zeitung „Ta Kung Pao“ veröffentlichte Fotos eines „New York Times“-Mitarbeiter und Nahaufnahmen von Kurznachrichten auf seinem Mobiltelefon. Sie schrieb, er verhalte sich „verdächtig“.

Es ist die Begleitmusik zu der Behauptung, die inzwischen fast täglich in chinesischen Parteizeitungen oder von chinesischen Politikern aufgestellt wird, dass die Proteste in Hongkong von den Vereinigten Staaten – und wahlweise von Taiwan – gesteuert seien, um China ins Chaos zu stürzen und so seinen Aufstieg zur Weltmacht zu verhindern.