Proteste in Georgien : Misstrauen nach dem Erfolg der Demonstranten

Nach zwei Tagen riesiger Proteste hat Georgiens Regierungspartei am Donnerstagmorgen verkündet, dass sie das Gesetz über „ausländische Einflussagenten“ zurückziehen werde. Die Opposition feierte das als Sieg der überwiegend jungen Demonstranten, die EU reagierte mit Erleichterung: „Wir heißen die Ankündigung der Regierungspartei willkommen“, teilte die EU-Delegation in Georgien mit.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Doch in den Jubel mischen sich in der georgischen Zivilgesellschaft Skepsis und Misstrauen gegenüber der Regierung. Denn die gemeinsame Erklärung des „Georgischen Traums“ und der offen antiwestlichen Fraktion „Macht des Volkes“, die das Gesetz ursprünglich eingebracht hatte, liest sich wie das Gegenteil eines tatsächlichen Rückzugs: „Die Lügenmaschine hat es geschafft, den Gesetzentwurf in einem negativen Licht darzustellen und einen bestimmten Teil der Öffentlichkeit in die Irre zu führen“, heißt es darin. Ihm sei das falsche Etikett eines „russischen Gesetzes“ angehängt worden, mit der Folge, dass „radikale Kräfte einen Teil der Jugend in illegale Aktivitäten verwickeln konnten“.

In der Nacht auf Donnerstag war es den Sicherheitskräften nicht gelungen, die Proteste mehrerer Zehntausend Menschen ganz aufzulösen. Eng gestaffelte Reihen von Polizisten mit Schildern und Helmen konnten die Demonstranten zwar zunächst mit Unterstützung von Wasserwerfern und Tränengasgranaten vom Rustaweli-Boulevard vor dem Parlament in Tiflis zurückdrängen, doch im Lauf der Nacht gelang es einer Menge von mutmaßlich einigen Tausend Menschen, wieder vor das Parlament zu ziehen. Andere sammelten sich in den umliegenden Straßen und an dem wenige Fußminuten entfernt liegenden Justizpalast. Die Demonstranten zerstreuten sich erst in den frühen Morgenstunden.

Demonstranten tanzen unter dem Geheul der Sirenen

Einige Demonstranten reagierten gewaltsam auf das Vorgehen der Polizei. Sie warfen Steine und in einigen Fällen auch Molotowcocktails. Am Parlamentsgebäude wurden Fenster eingeschlagen; in einer Nebenstraße wurde ein Polizeiauto umgestürzt. Doch der größte Teil der Demonstranten blieb friedlich. Auf verschiedenen Videos aus Tiflis war zu sehen, wie sie unter dem Geheul der Polizeisirenen auf den Straßen tanzten. Die Darstellung der Regierung, bei den Protesten handle es sich um das Werk von Hooligans, lief zudem auch deshalb ins Leere, weil sich in den vergangenen Tagen zahlreiche normalerweise unpolitische Organisationen und prominente Künstler und Sportler gegen das „Agenten-Gesetz“ gestellt hatten, so zum Beispiel auch der Rekord-Fußballmeister Dynamo Tiflis.

In der Mitteilung des „Georgischen Traums“ heißt es, nach Abkühlung der Emotionen „werden wir der Öffentlichkeit besser erklären, wofür der Antrag war und warum es wichtig war, die Transparenz des ausländischen Einflusses in unserem Land sicherzustellen“. Zu diesem Zweck werde es Treffen mit der Bevölkerung geben, „um die allgemeine Öffentlichkeit die Wahrheit über jedes Detail der Angelegenheit wissen zu lassen“. Das klingt nicht nach der angekündigten „bedingungslosen“ Aufgabe des Vorhabens, sondern nach der Vorbereitung einer groß angelegten Kampagne dafür.

Misstrauen schürt bei Opposition und Zivilgesellschaft auch, dass in der ersten Erklärung der beiden Mehrheitsparteien weder das weitere Vorgehen noch der zeitliche Rahmen dafür genannt werden. Zurückgezogen werden kann der Gesetzesentwurf nämlich laut der Geschäftsordnung des georgischen Parlaments nicht mehr, da er in erster Lesung am Dienstag schon angenommen worden ist. Er muss in der zweiten Lesung abgelehnt werden. Dass das geschehen soll, hat die Fraktionsführung des „Georgischen Traums“ erst im Laufe des Tages angekündigt - wann ließ sie jedoch weiter offen. Diese Woche tagen die Abgeordneten nicht mehr.

Die gebrochenen Versprechen der Vergangenheit

Der „Georgische Traum“ hat sich in der Vergangenheit schon mehrmals nicht an eigene Ankündigungen gehalten, die er unter dem Eindruck von Massenprotesten gemacht hat. So war es zum Beispiel im Sommer 2019. Damals hatten sich große mehrtägige Demonstrationen daran entzündet, dass die Führung der Regierungspartei es während einer Veranstaltung der internationalen Vereinigung christlich-orthodoxer Parlamentarier einem nationalistischen russischen Abgeordneten erlaubt hatte, eine Diskussion vom Platz des Parlamentspräsidenten aus zu leiten. Der russische Parlamentarier hatte früher den Einmarsch der russischen Armee in Georgien 2008 befürwortet und für die Anerkennung der von de facto Russland besetzten Gebiete Abchasien und Südossetien als „unabhängige Staaten“ gestimmt.

Mehr zum Thema 1/

Auch damals war es der Regierung trotz des Einsatzes massiver Gewalt – etwa 240 Demonstranten wurden verletzt – zunächst nicht gelungen, die Proteste zu beenden. Die Lage beruhigte sich erst, nachdem die Erfüllung einer Forderung der Demonstranten zugesagt worden war – die Einführung eines Verhältniswahlrechts. Dieses Versprechen wurde wenige Monate später gebrochen. Wäre es gehalten worden, hätte der Georgische Traum seit der Wahl im Herbst 2020 keine Mehrheit der Sitze mehr im Parlament.

Für Donnerstagabend hat die Opposition deshalb zu einer weiteren Demonstration aufgerufen. „Der Protest wird nicht aufhören, bis Georgien garantiert einen prowestlichen Kurs einschlägt“, kündigte ein Politiker der Oppositionspartei Girtschi an.