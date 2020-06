Polizeigewalt in Frankreich : Du sollst nicht würgen

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Viele trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Gerechtigkeit für Adama“. Adama war der jüngere Bruder von Assa. An einem heißen Julitag 2016 geriet er in eine Polizeikontrolle und versuchte wegzulaufen. Inzwischen weiß man, warum der 24 Jahre alte Mann Angst vor den Beamten hatte. Er trug 1200 Euro Bargeld und eine größere Menge Haschisch bei sich. Als er nach der Verfolgungsjagd gefasst wurde, soll Adama atemlos gewesen sein. Was dann passierte, darüber wird bis heute vor Gericht gestritten.

Die offizielle Version der Gendarmen, einer kasernierten Polizei, die für die Festnahme zuständig war, lautet: Adama wurde Opfer schweren Unwohlseins, er habe zudem unter einem Herzfehler gelitten. Adamas Bruder Bangui hingegen behauptet, er habe Adama auf dem Boden im Innenhof der Wache regungslos auf dem Bauch liegen gesehen. „Ich kriege keine Luft mehr“, die letzten Worte George Floyds seien auch die ihres kleinen Bruders gewesen, sagt Assa Traoré. Sie hat Anfang Juni ein neues medizinisches Gutachten vorgelegt, wonach Adama Traoré einen Erstickungstod durch „mechanische Einwirkung“ erlitten haben soll. Eine Einladung, mit der Justizministerin höchstpersönlich über den Fall zu reden, hat sie empört ausgeschlagen. „Ich will nicht zur Teestunde mit der Justizministerin gehen. Ich will, dass die unabhängige Justiz ihre Arbeit endlich erledigt und der Wahrheitsfindung dient“, sagte sie.

Diebstahl, Drogen, Gewalt

Die Familie Traoré ist bei Polizei und Justiz einschlägig bekannt. Assa wuchs mit 16 Geschwistern in Beaumont-sur-Oise vor den Toren von Paris auf. Vier Frauen hatte ihr Vater offiziell nacheinander geehelicht, aber in Wahrheit legte er wohl die Sitte der Vielehe aus seiner Heimat Mali nie ab. Assa hat jedenfalls in vielen Pressegesprächen ihre Halbschwestern und -brüder immer als eine große Familie dargestellt. Etliche ihrer Brüder glitten in die Kriminalität ab, Rauschgifthandel, Diebstahl, Einbrüche und Gewalt. Manchmal saßen vier von ihnen gleichzeitig im Gefängnis, auch Adama war bereits 17 Mal straffällig geworden, bevor er starb.

In ihrem Wohnviertel Boyenval verfügen die Mitglieder des Traoré-Clans bis heute über großen Einfluss. Assa Traoré schilderte stolz, dass ihr Bruder Samba abends immer Patrouillen in ihrem Viertel organisiere. Die Selbstorganisation sei notwendig, denn die Gendarmerie mache nur willkürliche Personenkontrollen. Ruhe und Ordnung müssten die Bewohner selbst herstellen. Sie hofft, dass alles anders werden könnte. Mit ihrem Schlagruf „Gerechtigkeit und Wahrheit für Adama“ hat sie das Lebensgefühl vieler junger Banlieue-Bewohner erfasst.

Teufelskreis von Gewalt und Ablehnung

Rachida Dati, die frühere Justizministerin, spricht von einem Déjà-vu-Erlebnis. Sichtlich bewegt erinnerte sie daran, wie sie als junge Anwältin Fälle wie die von Adama Traoré verteidigte. „Meine Mutter rief mich in Paris an, sie sagte, der Sohn von dem oder dem, den haben sie geschnappt, wir hören nichts mehr von ihm, komm doch bitte. Ich bin in den Zug gesprungen und nach Hause gefahren und habe Briefe und Briefe und Briefe verfasst“, sagte Dati.

Ihre Eltern, der Vater ein Maurer aus Marokko, die Mutter Putzfrau aus Algerien, lebten in einer Sozialbausiedlung in Chalons-sur-Saone. Zwei ihrer Brüder, Jamal und Omar, handelten mit Rauschgift und mussten ins Gefängnis. „Ich weiß, wie sich soziale Diskriminierung anfühlt“, sagte Dati. Sie plädiert dafür, den Teufelskreis gegenseitiger Gewalt und Ablehnung zwischen Polizei und Banlieue-Bewohnern aufzubrechen.

Innenminister Castaner weiß nach den Protesten der Polizisten weder ein noch aus. Er will keinen Aufstand der Beamten riskieren, aber auch die Demonstranten besänftigen. Erst hat er den Polizisten angeboten, das Verbot nicht ganz so streng auszulegen. Vielleicht könne man den Würgegriff doch erlauben, aber nur am Kehlkopf, nicht an der Halsschlagader. Dann ruderte er zurück und sagte, der Würgegriff werde doch ganz verboten. Die Demonstranten will er mit dem Versprechen besänftigen, dass er Verstöße gegen das Demonstrationsverbot nicht ahnden will. „Die Emotion“, sagte er, „ist wichtiger als juristische Regeln“.