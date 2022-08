Proteste in den Niederlanden : Die Bauern stellen sich stur

Zunehmende Radikalisierung: In Brand gesetzte Heuballen und Gülle an der A50 in Apeldoorn am 27. Juli Bild: EPA

Der Versuch der niederländischen Regierung, im Konflikt über schädliche Stickstoffemissionen in einen Dialog mit den Bauern einzutreten, hat einen Rückschlag erlitten. An den Vermittlungsgesprächen, die an diesem Freitag beginnen, wird nur eine Interessenorganisation aus dem Bereich der konventionellen Landwirtschaft teilnehmen. Bei einem Spitzentreffen am Mittwochabend entschieden sich alle anderen Verbände, die Vermittlung zu boykottieren, solange die Regierung an ihrem Ziel festhält, die schädlichen Emissionen bis 2030 zu halbieren, was vor allem für die Viehwirtschaft gravierende Folgen haben würde.

„Unsere Landwirte haben kein Vertrauen in die von der Regierung geleiteten Konsultationen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Interessenorganisation für Land- und Gartenbau (LTO), die zuvor ihre Teilnahme zugesagt hatte, wurde beauftragt, dies im Namen aller deutlich zu machen. Es gebe mehr Einheit unter den Bauern als je zuvor, sagte der Vorsitzende Sjaak van der Tak nach dem Spitzentreffen.