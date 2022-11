Proteste in China : Jetzt demonstriert der Staat seine Macht

In Schanghai wird ein Mann am Sonntag festgenommen, zuvor hatte es Proteste gegen die Null-Covid-Politik gegeben. Bild: AFP

Noch am frühen Montagmorgen hatte eine kleine Gruppe von Demonstranten bis zwei Uhr unter der Pekinger Liangma-Brücke Parolen gegen die Corona-Politik und für die Freiheit skandiert. Die Polizei hatte sie dort eingekesselt, während oben auf der Brücke Autofahrer aus Solidarität ein Hupkonzert veranstalteten. Mehrere Teilnehmer äußerten in der Nacht gegenüber der F.A.Z. die Erwartung, dass sie sich am Montagabend wieder an dieser Stelle versammeln würden. Dass also aus dem ersten Protest eine Bewegung erwachsen könnte.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Doch am Montagabend präsentierte sich ein ganz anderes Bild: Dutzende Polizeiautos und Mannschaftswagen bildeten lange Reihen entlang der Straße. Ihr Blaulicht, dass sie demonstrativ laufen ließen, war kilometerweit zu sehen. Die Lichter am Liangma-Kanal, an dem die Pekinger Kundgebung am Sonntag ihren Anfang genommen hatte, waren aus­geschaltet. Dort, wo viele Pekinger ge­wöhnlich ihren Abendspaziergang ma­chen, herrschten Dunkelheit, Stille und Nervosität.

Ähnlich sah es in Schanghai aus. Jener Teil der Wulumuqi-Straße, an dem sich am Wochenende Hunderte junge Leute ihrem Unmut über die harsche Coronapolitik und die Diktatur Xi Jinpings Luft verschafft hatten, war mit Ab­sperrwänden verstellt. Passanten, die Fo­tos davon machten, wurden gezwungen, diese zu löschen.

„Hört ihr wie das Volk erklingt“

Nachdem die Polizei die Kundgebungen in Schanghai, Peking, Chengdu und Wuhan am Wochenende weitgehend hatte laufen lassen, setzte die Staatsmacht am Montag auf Einschüchterung und Zensur. In Peking gab es Berichte, wonach zumindest einzelne Demonstranten Anrufe von der Polizei bekamen. Man kann davon ausgehen, dass etliche Teilnehmer durch Überwachungskameras, Polizeivideos und per Handyortung identifiziert wurden. Bis zum Abend wurden, außer in Hongkong, keine größeren neuen Protestaktionen gemeldet. Offensichtlich versucht die Polizei zu verhindern, dass aus Einzelaktionen eine Bewegung erwächst.

Umso bemerkenswerter war es, dass auf dem Campus der Chinese University of Hongkong trotz des drakonischen Nationalen Sicherheitsgesetzes Dutzende Studenten „Hört ihr wie das Volk erklingt“ sangen, eines der Lieder der Demokratiebewegung von 2019. Sie hielten weiße Blätter in die Höhe, das Symbol der neuen Proteste.

Wie die Lage sich weiter entwickelt, ist noch nicht abzusehen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie wird die Staatsmacht reagieren, wenn es weitere Kundgebungen gibt? Werden mögliche weitere Festnahmen die Teilnehmer einschüchtern oder ihre Entschlossenheit befeuern? Werden einzelne Forderungen nach einer Lockerung der Coronamaßnahmen erfüllt, um Druck aus dem Kessel zu nehmen? Werden die Demonstranten die Ausdauer haben, sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt regelmäßig zu versammeln oder verpufft der Protest? Und schließlich: Werden einflussreiche Gegner Xis in der Kommunistischen Partei versuchen, die Proteste gegen ihn zu instrumentalisieren?

Wie erwartet berichteten die Staatsmedien am Montag mit keinem Wort über die Kundgebungen, die am Wochenende an zahlreichen Universitäten und in verschiedenen Städten stattgefunden hatten. Eine Äußerung des Außenministeriums ließ erahnen, dass Peking in den bewährten Instrumentenkasten greifen und versuchen könnte, die Demonstranten als Handlanger des Westens zu diskreditieren. Ein Sprecher des Ministeriums sagte am Montag, „Kräfte mit Hintergedanken“ hätten in sozialen Netzwerken einen Zusammenhang zwischen dem Hochhausbrand in Urumtschi und Corona-Restriktionen hergestellt. Der Verdacht, dass die Feuerwehr von solchen behindert worden seien, hatte die Proteste ausgelöst.

In eine ähnliche Richtung zielte der frühere Chefredakteur der Parteizeitung „Global Times“, Hu Xijin, der noch immer ein einflussreicher Propagandist ist. Für Teilnehmer sei es schwer, die Richtung der Proteste zu kontrollieren, sie könnten aber „leicht von anderen Kräften gekapert und zu einer Flut werden, die unser aller Leben zerstört.“ Das Internet wurde massiv zensiert. Eine Suche nach der Wulumuqi-Straße in Schanghai ergab nur vier Treffer. Suchergebnisse nach dem unverfänglichen Wort Schanghai zeigten fast ausschließlich Texte offizieller Quellen.