Proteste und Gebärstreiks : Immer mehr Chinesen misstrauen ihrem Staatschef

In der chinesischen Provinz Henan versammelten sich kürzlich Hunderte betrogene Bankkunden, um bei einem Sit-in vor der lokalen Finanzaufsicht ihr Geld zurückzufordern. Es waren gut situierte Leute aus dem reichen Osten des Landes, die falschen Versprechungen von Lokalbanken aufgesessen waren und nun ihre Lebensersparnisse durch Vetternwirtschaft und ein Versagen der Aufsichtsbehörden bedroht sehen. Statt ihnen zuzusichern, dass ihr Geld geschützt sei, manipulierte die Provinzregierung erst ihre Corona-App und schickte ihnen dann Hundertschaften an Sicherheitskräften auf den Hals. Es war nur die jüngste Episode in einer um sich greifenden Vertrauenskrise.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat sich Chinas Mittelschicht mit der Kommunistischen Partei gut arrangiert. Sie verzichtete auf politische Mitsprache, schaute über die Unterdrückung von Oppositionellen und Minderheiten hinweg und durfte dafür ungestört ihren Geschäften nachgehen. Doch der Sozialvertrag ist brüchig geworden. Erst nahm Staats- und Parteichef Xi Jinping jene privaten Internetkonzerne an die Kandare. Ihr Einfluss vertrug sich nicht mit seinem Kontrollbedürfnis. Dann erschütterten die Exzesse der Null-Covid-Strategie das Sicherheitsempfinden. Gesichtslose Männer und Frauen in weißen Ganzkörperanzügen drangen in Wohnungen ein, um sie mit Desinfektionsmittel zu besprühen und deren Bewohner in Quarantänezentren zu zwingen.

Junge Frauen im Gebärstreik

Auf dem Höhepunkt des Lockdowns in Schanghai kam es im Mai zu einer Szene, die die Entfremdung auf den Punkt brachte. Ein Polizist drohte einem jungen Paar damit, dass drei Generationen ihrer Familie bestraft würden, wenn sie sich weigerten, in ein Quarantänezentrum zu gehen. Der junge Mann erwiderte kühl: „Dies ist unsere letzte Generation. Danke.“ Einer ganzen Generation junger Großstadtchinesen, deren Lebensrealität nicht mehr mit ihren Erwartungen Schritt halten kann, sprach er damit aus der Seele.

Offener Protest gegen die Zen­tralregierung ist in China undenkbar. Unzufriedenheit äußert sich auf andere Weise: zum Beispiel in jenem Gebärstreik gebildeter junger Frauen, der China im nächsten Jahr im Ranking der bevölkerungsreichsten Länder auf Platz zwei hinter Indien zurückfallen lassen wird. Oder in dem neuen Modewort „Run Xue“ (Wissenschaft vom Auswandern), das derzeit in aller Munde ist. Die Finanzmigrationsagentur Henley & Partners schätzt, dass 10.000 reiche Chinesen in diesem Jahr das Land verlassen wollen. Viele andere sprechen zumindest darüber.

Die Vertrauenskrise hat inzwischen auch den Immobilienmarkt erreicht. Weil im ganzen Land Bauprojekte stillstehen, haben sich innerhalb weniger Tage Zehntausende Immobilienkäufer im Internet zusammengeschlossen und drohen damit, ihre Hypothekenraten nicht mehr zu zahlen, solange ihre Wohnungen nicht fertig sind. Schätzungen zufolge geht es um Hypotheken im Wert von 300 Milliarden Dollar. Die strukturellen Probleme, die dahinterstehen, sind eigentlich nicht neu. Doch wenn Immobilienkäufer im ganzen Land das Vertrauen verlieren, kann daraus ein explosives Gemisch werden, das Bauunternehmen, Banken und überschuldete Lokalregierungen mit in die Tiefe zieht.

Xi könnte in die Defensive geraten

Mit zwei strategischen Fehlentscheidungen hat Staatschef Xi Jinping sein Land in die gegenwärtige Sackgasse manövriert. Ursprünglich war China besser als der Westen durch die Pandemie gekommen. Doch sein ideologisch begründetes Festhalten an der Null-Covid-Strategie hat Kleinunternehmen massenhaft in die Insolvenz getrieben, die Jugendarbeitslosigkeit auf 19 Prozent steigen lassen und das Vertrauen internationaler Investoren in Chinas Regierungsfähigkeit erschüttert. Der Lockdown in Schanghai führte dem Rest der Welt die Verwundbarkeit der eigenen Lieferketten vor Augen.

Der Trend zur Diversifizierung zu Chinas Ungunsten wird durch Xi Jinpings prorussische Haltung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch beschleunigt. In westlichen Firmenzentralen werden jetzt hektisch Szenarien über einen möglichen Militärkonflikt um Taiwan durchgespielt.

Das Versprechen vom wachsenden Wohlstand, mit dem die Kommunistische Partei lange ihren Herrschaftsanspruch begründet hat, lässt sich immer schwerer einlösen. Eine Zeit lang gelang es Xi Jinping, das durch das Versprechen von einem starken China zu ersetzen. Doch Lockdownfrust und Arbeitslosigkeit haben die Stimmung gedämpft. Xi Jinpings dritte Amtszeit, die er beim großen Parteitag im Herbst antreten will, ist dadurch nicht gefährdet. Doch wenn es nicht bald gelingt, die Wirtschaft zu stabilisieren, gerät er in die Defensive – und könnte versucht sein, einmal mehr das nationalistische Feuer anzufachen.