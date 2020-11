Tod eines Schwarzen : Bolsonaro und der importierte Rassismus

Aktualisiert am

Am „Tag des Schwarzen Bewusstseins“ richten sich die Proteste auch gegen den gewaltsamen Tod eines Schwarzen. Bild: AFP

Weiße Wachleute prügeln in Brasilien einen Schwarzen zu Tode – in zahlreichen Städten kommt es zu Protesten. Die Regierung sieht keinen Rassismus in Brasilien, die Statistiken sprechen jedoch eine andere Sprache.