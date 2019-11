Regierungssitz La Paz belagert : Morales’ Anhänger legen Bolivien lahm

Unterstützer von Eva Morales blockieren am Mittwoch eine Straße in El Alto. Bild: AFP

Als der zurückgetretene Vizepräsident Álvaro Linera zusammen mit Evo Morales das Flugzeug Richtung Mexiko bestieg, sagte er: „Wir kommen zurück und werden Millionen sein“. Dasselbe sagte 1781 der Indigenenführer Túpac Katari, kurz bevor er von den Spaniern hingerichtet wurde. Túpac Katari hatte zweimal einen Indigenen-Aufstand gegen die Kolonialmacht angeführt und dabei wochenlang La Paz belagert.

Nun ist La Paz wieder belagert. Anhänger des unter Druck zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales blockieren das Land. Die Versorgung des Regierungssitzes La Paz ist weitgehend abgeschnitten. Die Bevölkerung steht Schlange für Gas und Fleisch. Es gibt kaum Benzin, wodurch der öffentliche Verkehr und die Müllentsorgung praktisch zum Erliegen gekommen sind. Taxis und Kleinbusse warten seit Tagen auf Treibstoff. Per Flugzeug werden Lebensmittel eingeflogen, da die Landwege blockiert sind.

Die über siebzig Blockaden im Land sind der Regierung der Übergangspräsidentin Jeanine Añez ein Dorn im Auge. Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm, und der Unmut in der Bevölkerung steigt. Die Antwort der Regierung ist Repression. Diese ist in dieser Woche besonders in El Alto, der riesigen Vorstadt von La Paz, explodiert. Als am Dienstag ein Konvoi mit Gas und Treibstoff eine Anlage des staatlichen Energiekonzerns unter der Begleitung der Armee verlassen wollte, leisteten militante Anhänger von Morales Widerstand. Es kam zu einer heftigen Konfrontation, bei der acht Personen getötet wurden – mehrere durch Schussverletzungen.

Die Blockade-Gruppen sind militant und gut organisiert

Der Aufschrei und die Trauer sind groß, denn es sind nicht die ersten vermeintlich durch Armeewaffen getöteten Opfer. Bereits in der vergangenen Woche war es in der Region von Chochabamba zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Personen starben. Ein von Añez unterzeichnetes Dekret hatte der Armee zuvor weitgehende Straffreiheit eingeräumt. Die Anhänger von Morales bezeichnen sie als Mörderin und fordern ihren Rücktritt.

Die Gruppen, die die Blockaden durchsetzen, sind äußerst militant und gut organisiert. Dahinter stehen Gewerkschaften und Verbände, die Morales weiterhin die Treue halten.

Am Mittwoch veröffentlichte Innenminister Arturo Murillo eine Aufnahme, die einen Gewerkschaftsführer in einem Telefongespräch zeigt. Beim Gesprächspartner auf der anderen Seite der Leitung soll es sich um Morales persönlich handeln, dessen Stimme zu hören ist, wie sie Anweisungen gibt, um das Land lahmzulegen. Die Aufnahme wurde laut der Polizei auf dem Mobiltelefon eines Sohnes des Gewerkschaftsführers entdeckt, der ausgesagt hat, dass sein Bruder sie aufgenommen habe. Die Echtheit der Aufnahme wird angezweifelt. Doch unabhängig davon vermuten viele Bolivianer, dass genau das passiert: Ziel von Morales und seinen Anhängern sei es, Bolivien ins Chaos stürzen, um die Übergangsregierung zum Scheitern zu bringen und dadurch eine Rückkehr von Morales zu ermöglichen.

Die Übergangsregierung und Morales weisen sich gegenseitig die Schuld für die eskalierende Gewalt zu. Es ist allerdings kein Kampf zwischen einer weißen Elite und den Indigenen, wie damals zwischen Túpac Katari und den Spaniern. Auch die indigene Bevölkerungsmehrheit Boliviens ist gespalten. Die Loyalität zu Morales hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Viele sind nicht bereit, für ihn durchs Feuer zu gehen, sondern wollen einfach möglichst rasch zurück zur Normalität. Das zeigt sich gerade in El Alto, wo sich Indigene aus dem ganzen Hochland niedergelassen haben, die heute Gewerbetreibende sind und sich von „ihrem“ Evo Morales emanzipiert haben. Sie haben angekündigt, nun selbst gegen die Blockaden in ihrer Stadt vorzugehen.

Geteilt ist auch die Partei von Morales, die „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS), die im Kongress die absolute Mehrheit hat. Die Exponenten der Partei schweben zwischen Kooperation und Widerstand. Eine Mehrheit der MAS-Fraktion in den beiden Kammern hat sich dazu durchgerungen, die Übergangsregierung in ihrem Streben nach möglichst raschen Neuwahlen zu unterstützen. Am Mittwoch hat Añez ein Gesetz in den Kongress gebracht, das die Neubesetzung der Wahlbehörde und Neuwahlen regelt. Gleichzeitig reichte auch die MAS einen Gesetzesentwurf für die Neuwahlen ein. Eine Kommission arbeitet an der Ausarbeitung eines gemeinsamen Entwurfes, über den in den kommenden Tagen abgestimmt werden soll. Die Ausrufung von Neuwahlen wird als wichtiger Schritt in Richtung einer Befriedung der Bevölkerung und Normalisierung der Situation in Bolivien angesehen. Die der ständige Rat der Organisation Amerikanischer Staaten hat Bolivien dazu angehalten, „dringend“ Neuwahlen auszurufen.