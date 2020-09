Proteste in Belarus : Festnahmen, Razzien und Prozesse

Studentinnen protestieren am Dienstag in Belarus gegen Diktator Lukaschenka. Bild: AP

Mit Festnahmen, Razzien und Prozessen versucht das Regime des Diktators Alexandr Lukaschenka, die Protestwelle in Belarus zu schwächen. Am Dienstag wurden bei Protestaktionen von Studenten anlässlich des Beginns des akademischen Jahres mindestens 55 Personen festgenommen. Am Mittwoch wurden gegen mehrere von ihnen Arreststrafen von fünf bis 15 Tagen verhängt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Auch Journalisten, die über die Aktionen berichteten, wurden festgenommen. Sechs von ihnen wurden über Nacht festgehalten und am Mittwoch unter dem Vorwurf, an einer unerlaubten Protestaktion teilgenommen zu haben, vor Gericht gestellt. Der Prozess wurde vertagt, die Journalisten blieben in Gewahrsam. Auch ihnen drohten Arreststrafen. Das Regime hat unabhängige Medien für die Protestwelle verantwortlich gemacht und geht gezielt gegen Journalisten vor.

Zudem wurden am Mittwoch die Minsker Niederlassung des IT-Unternehmens PandaDoc sowie mehrere Privatwohnungen von dessen Mitarbeitern durchsucht. Der in den Vereinigten Staaten lebende Eigentümer des Unternehmens, Mikita Mikado, sprach von „politischen Repressionen“. Mikado hat Mitgliedern der belarussischen Sicherheitskräfte, die „auf die Seite des Volkes“ wechseln, finanzielle Hilfe zugesagt und angekündigt, aus Sicherheitsgründen sein Personal aus Belarus in ein anderes Land der Region zu verlegen. Russland schloss er dabei allerdings aus Russland.

Mehr zum Thema 1/

In Moskau machte der russische Außenminister Sergej Lawrow „rund 200 Extremisten“ aus der Ukraine dafür verantwortlich, „radikale Handlungen“ in Belarus zu „provozieren“. In der Ukraine gebe es entsprechende Trainingslager, sagte Lawrow nach Gesprächen mit seinem belarussischen Kollegen Wladimir Makej. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein bewaffnetes Eingreifen in Belarus angekündigt, sollte die Lage dort „außer Kontrolle geraten“. Die Generalstabschefs beider Länder sprachen am Mittwoch nach Moskauer Angaben über ein bevorstehendes gemeinsames Manöver namens „Slawische Brüderschaft“. Derweil verließ Pawel Latuschko, ein einflussreiches Mitglied des Koordinationsrats der Lukaschenka-Gegner, Belarus für Gespräche und Veranstaltungen in Polen und Litauen; Latuschko gab an, danach zurückkehren zu wollen. Doch aus dem Rat war von „beispiellosem Druck“ auf Latuschko die Rede. Das Regime könnte die Wiedereinreise verweigern.