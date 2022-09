Mobilmachung in Russland : „Unsere Kinder sind kein Dünger!“

„Jetzt fahren wir alle nach Hause“ soll ein 25 Jahre alter Mann gerufen haben, bevor er am Montagmittag in der Stadt Ust-Ilimsk im sibirischen Gebiet Irkutsk auf den örtlichen Wehrkommissar schoss. Letzterer wurde nach Angaben der Behörden schwer verwundet. Videoaufnahmen aus der Wehrersatzstelle sollen den Vorfall zeigen; das Opfer bricht zusammen, Leute rennen schreiend davon.

Medien berichteten zunächst, der Schütze, der festgenommen wurde, habe selbst einen Einberufungsbefehl erhalten; dann aber wurde die Mutter des jungen Mannes zitiert, nicht ihr Sohn sei einbestellt worden, sondern dessen bester Freund. Ihr Sohn sei „sehr verärgert darüber gewesen, weil sein Freund nicht in der Armee gedient hat. Sie sagten, es wird eine Teilmobilmachung, und es stellt sich heraus, dass sie alle nehmen.“

Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Mittwoch von einer „Teilmobilmachung“ von Reservisten gesprochen, besonders solcher, die in den Streitkräften gedient hätten und über einschlägige Erfahrungen verfügten. Allerdings sind zahlreiche Fälle bekannt geworden, in denen Russen eingezogen worden sind, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Der Angriff auf den Wehrkommissar in Ust-Ilimsk ist der bisher schwerste Zwischenfall der Mobilmachungskampagne, die gleich nach Putins Ansprache begonnen hat.

Seitdem sind auf mindestens elf Wehrersatzämter Brandanschläge verübt worden, hinzu kommen Angriffe auf eine Reihe von Verwaltungsgebäude. Das passt nicht ins offizielle Bild eines patriotischen Aufbruchs. Verteidigungsministerium und Staatsfernsehen verbreiten Aufnahmen von Russen, die sich ernst, aber zuversichtlich in Wehrersatzämtern melden oder in Bussen wegfahren, die sie zu Schulungen fahren sollen – es ist versprochen worden, die „Mobilisierten“ würden vorbereitet, ehe sie an die Front geschickt werden.

Gerüchte über Ausreiseverbote befeuern die Ausreisewelle

Auch die Lage an Russlands Landgrenzen passt nicht in dieses Bild. Mancherorts bilden sich lange Autoschlangen. Der auch für den Grenzschutz zuständige Geheimdienst FSB schickte am Montag gar einen Schützenpanzer an einen Übergang zwischen der Teilrepublik Nordossetien und Georgien, vor dem die Schlange am Montagmorgen 20 Kilometer betragen haben soll. Das erfolge für den Fall, „dass Reservisten den Kontrollpunkt durchbrechen und ohne alle Formalitäten das Land verlassen wollen“, teilte der FSB mit.

Berichte über einzelne Ausreiseverbote und Gerüchte über eine drohende allgemeine Ausreisesperre für Reservisten nach Ende der „Referenden“ über einen Anschluss weiterer Gebiete der Ukraine an diesem Dienstagabend befeuern die Ausreisewelle. Der Exil-Ableger der russischen „Nowaja Gaseta“ berichtete unter Berufung auf eine Quelle in der Präsidialverwaltung, zwischen Putins Mobilmachungsankündigung und dem vergangenen Samstagabend hätten 261.000 Männer Russland verlassen. In der Präsidialverwaltung gehe man davon aus, dass die Spitzen der Sicherheitskräfte und das Verteidigungsministerium Putin davon überzeugen könnten, Ausreisesperren zu verhängen, „solange es nicht zu spät ist“.

Putins Sprecher wurde am Montag gefragt, ob erwogen werde, den Kriegszustand über einige Regionen zu verhängen. „Gegenwärtig“ seien keine solchen Entscheidungen dazu getroffen worden, sagte Dmitrij Peskow. Zu Berichten über Listen mit Autokennzeichen, die das Land nicht verlassen dürften, sagte Peskow, Russlands „Feinde“ sowie „unsere heimischen Hysteriker“ verbreiteten Falschnachrichten, man müsse aufpassen.