Ilan Şor 2019 bei einer Wahlveranstaltung in der Stadt Comrat. Er lebt mittlerweile in Israel, weil er in Moldau sofort festgenommen werden würde. Bild: AFP

Der Eintritt in das Orhei-Land kostet nichts. Die Achterbahn, die Karussells, die Wasserrutschen, das Schwimmbecken, das Labyrinth, die Trampolins, den Klettergarten, das auf dem Kopf stehende Haus – alles können die Besucher einfach so nutzen. Früher, vor dem Krieg in der Ukraine, sind auf der Bühne im Park Popstars aus Russland aufgetreten. Auch bei diesen Konzerten war der Eintritt frei. Die meisten Besucher des Orhei-Lands reisen mit Bussen an, die sie aus Dörfern und Kleinstädten in ganz Moldau umsonst dorthin bringen. Nur im Schnellrestaurant muss man zahlen, aber die Preise sind sehr moderat.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Auch ohne organisierte Busreise findet man das Orhei-Land leicht. An der Straße, die aus Moldaus Hauptstadt Chişinau in den Norden des Landes führt, sind die Hinweisschilder unübersehbar. Das Orhei-Land liegt am Rande der Kleinstadt Orhei, etwa fünfzig Kilometer von Chişinau entfernt. Seit dem vorigen Herbst ist Orhei freilich nicht nur das Ziel von Busreisen, sondern regelmäßig auch ihr Ausgangspunkt: Sie führen nach Chişinau und haben immer Nachrichten zur Folge.