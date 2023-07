Aktualisiert am

In Israel gehen wieder Tausende gegen die Justizreform auf die Straße. Zuvor war der Polizeichef Tel Avivs zurückgetreten – weil er der Forderung nach einem härteren Vorgehen nicht nachkommen wollte.

Auf dem Ayalon-Highway setzte die Polizei am Mittwoch Wasserwerfer ein. Bild: EPA

Bengalische Feuer loderten am Mittwochabend auf dem Ayalon-Highway, Feuerwerkskörper explodierten zwischen den umliegenden Hochhäusern. Etwa tausend Demonstranten hielten Tel Avivs Stadtautobahn stundenlang besetzt. Die Polizei setzte berittene Kräfte und Wasserwerfer ein. Auch in Jerusalem und an Dutzenden weiteren Orten im Land kam es zu Protesten und teilweise Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei, die viele der Versammlungen für illegal erklärte und aufzulösen versuchte.

Manche Proteste fanden vor den Häusern von Knesset-Abgeordneten statt. Mehr als zwei Dutzend Personen wurden festgenommen, es gab 14 Verletzte. In Tel Aviv fuhr ein Mann mit dem Auto in eine Menschenmenge. Nach einer etwas ruhigeren Phase sieht es so aus, als würde die Schlacht um Israels Justizreform nun wieder vermehrt auf den Straßen ausgetragen.

Den Anlass für die spontan ausgerufenen Proteste hatten drei Entwicklungen geboten. Am Dienstag hatte der Justizausschuss der Knesset mit der Mehrheit der Regierungskoalition einen Gesetzentwurf, der Teil der umstrittenen Justizreform ist, zur ersten Lesung ins Parlamentsplenum weitergeleitet. Der Entwurf schränkt die Möglichkeit des Obersten Gerichts drastisch ein, Entscheidungen der Exekutive als „unangemessen“ für ungültig zu erklären.

Opposition kritisiert Reform scharf

Die Oppositionsführer Jair Lapid und Benny Gantz kritisierten, dieser Schritt öffne der Korruption Tür und Tor. „Dieses Gesetz soll nicht die Bürger schützen, sondern die Politiker“. Der Abstimmung gingen scharfe Konfrontationen voraus, der Ausschussvorsitzende Simcha Rothman ließ mehrere Oppositionsabgeordnete aus dem Saal bringen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Justizreform im März unter dem Eindruck von Massenprotesten ausgesetzt. Vor einigen Wochen kündigte er dann jedoch an, dass Teile des Gesetzespakets bis zur Sommerpause umgesetzt werden sollen, auch wenn die Kompromissverhandlungen zwischen seiner Regierungskoalition und der parlamentarischen Opposition zu keinem Ergebnis führen. Diese Gespräche wurden von der Opposition inzwischen ausgesetzt.

Dafür, dass nun ausgerechnet das Gesetzesvorhaben zum Kriterium der „Angemessenheit“ exekutiver Entscheidungen vorangetrieben wird, gibt es einen konkreten Grund: Im Januar, kurz nach dem Amtsantritt der Regierung, hatte das Oberste Gericht die Ernennung von Aryeh Deri zum Innen- und Gesundheitsminister angesichts mehrerer Vorstrafen wegen Korruption für „extrem unangemessen“ befunden. Netanjahu musste seinen engen Verbündeten daraufhin entlassen. Seither suchte die Koalition nach Wegen, Deri wieder in seine Ämter zu bringen.

Koalition will Richterwahlkomitee umbauen

Ein weiteres zentrales Vorhaben von Justizminister Jariv Levin und den anderen Architekten der Justizreform ist es, der Regierung mehr Einfluss auf die Wahl der Richter im Land zu verschaffen. Der entsprechende Gesetzentwurf hatte jedoch den heftigsten Protest hervorgerufen, und Netanjahu sagte Ende Juni in einem Interview, er werde nicht vor dem Herbst zur Abstimmung gebracht werden und nur in veränderter Form.