Proteste für Breonna Taylor : Zwei Polizisten in Louisville angeschossen

Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt sind in den Vereinigten Staaten zwei Polizisten verletzt worden. Die Demonstranten in Louisville sind nicht einverstanden mit einem Gerichtsurteil im Fall der getöteten Schwarzen Breonna Taylor.

In der amerikanischen Stadt Louisville ist es am Mittwoch abermals zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Auslöser war eine Justizentscheidung, wonach es im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der Schwarzen Breonna Taylor vor einem halben Jahr zu keinen Anklagen gegen die drei beteiligten Polizeibeamten kommt. In der größten Stadt des Bundesstaates Kentucky versammelten sich daraufhin Demonstranten. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Nach deren Angaben wurden zwei Beamte angeschossen und verletzt. Weitere Proteste gab es in New York, Washington, Atlanta und Chicago.

Breonna Taylor war im März ums Leben gekommen, als Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl ihre Wohnung gestürmt hatten. Eine Grand Jury entschied nun, zwei Polizisten hätten rechtens gehandelt, als sie nach Schüssen von Taylors Freund das Feuer erwidert hätten. Ein dritter Beamter wird dagegen beschuldigt, Taylors Nachbarn in Gefahr gebracht zu haben.

Louisville ist einer der Brennpunkte der landesweiten Anti-Rassismus-Proteste. Deren hauptsächlicher Auslöser ist die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Mai. Die Protestwelle und die Gewalt sind zu einem zentralen Thema im Präsidentschaftswahlkampf geworden.