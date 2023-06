Angesichts der Krawalle in vielen Städten will die französische Polizei am Donnerstagabend viermal so viele Kräfte einsetzen wie vergangene Nacht. Präsident Macron fordert derweil „Besinnung und Respekt“.

In Frankreich mobilisiert die Polizei wegen der gewaltsamen Proteste nach dem Tod eines Siebzehnjährigen durch den Schuss eines Polizisten landesweit 40.000 Beamte. 5000 von ihnen sollen in Paris und Umgebung eingesetzt werden, wie Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag sagte. Damit werde die Zahl der am Donnerstagabend eingesetzten Kräfte im Vergleich zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vervierfacht.

Auslöser der Proteste war der Tod von Nahel M.; der Jugendliche war am Dienstag auf dem Fahrersitz eines Autos bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen worden. In der Nacht zum Donnerstag hatten sich die Ausschreitungen verstärkt und auf weitere Städte in Frankreich ausgeweitet. Nach Angaben Darmanins gab es 150 Festnahmen. Es seien Schulen, Rathäuser und Polizeistationen in Brand gesteckt oder angegriffen worden, erklärte der Innenminister am Donnerstagmorgen auf Twitter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Welle der Gewalt und forderte eine Beruhigung der Lage. „Die letzten Stunden waren geprägt von Szenen der Gewalt gegen Polizeiwachen, aber auch gegen Schulen, Rathäuser und also im Grunde gegen Institutionen und die Republik“, sagte Macron am Donnerstag. „Diese sind absolut nicht zu rechtfertigen.“ Er dankte den Einsatzkräften, die die Institutionen geschützt und für Ruhe gesorgt hätten. „Für mich müssen die nächsten Stunden vor allem zu Besinnung und Respekt führen“, sagte der Präsident weiter. Auch der am Donnerstag geplante Trauermarsch müsse in diesem Sinne stattfinden, forderte er.

Eine Motorradstreife hatte Nahel M. am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Dieser befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.