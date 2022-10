Vor dem KP-Parteitag : „Wir wollen wählen, keinen Führer“

Brandspuren statt Transparente: An dieser Brücke in Peking sollen die Protestplakate gehangen haben Bild: AP

Trotz harscher Sicherheitsvorkehrungen vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei ist es einem oder mehreren Regimekritikern in Peking gelungen, zwei Transparente an einer Brücke anzubringen, auf denen Xi Jinpings Herrschaft scharf kritisiert wird. Darauf heißt es: „Wir wollen Essen, keine PRC-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keine Lockdowns. Wir wollen wählen, keinen Führer. Wir wollen Würde, keine Lügen. Wir sind Bürger, keine Sklaven.“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Fotos und Videos der Transparente wurden auf Twitter verbreitet. Sie zeigen die Sitong-Brücke in der Nähe der Renmin University im Westen von Peking. Das „Wall Street Journal“ sprach mit einem Augenzeugen, der die Protestaktion beobachtet haben will. Ein Reporter der Agentur Bloomberg fand Aschespuren auf der Brücke an einer Stelle, an der auf den Bildern ein Feuer zu sehen ist. Wegen der flächendeckenden Kameraüberwachung ist es ungewöhnlich, dass die Aktion erfolgreich war. 

Menschen wurden gezwungen, Peking zu verlassen

Im chinesischen Internet wurden Verweise darauf am Donnerstag scharf zensiert. Konten von Internetnutzern, die technisch verfremdete, zum Beispiel auf dem Kopf stehende Fotos mit den Transparenten verbreitet hatten, wurden gesperrt. Ein normales Weiterverbreiten wurde durch eine Wiedererkennungssoftware automatisch verhindert. Dennoch fanden Internetnutzer Wege, die Zensur zu umgehen. Unter anderem posteten sie ein Lied, in dem die Sitong-Brücke vorkommt. Ein anderes Lied mit dem Titel „Einsamer Kämpfer“ machte ebenfalls die Runde. Andere Nutzer verbreiteten Texte, die dem Duktus der Transparente nachempfunden waren.

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei ihre Präsenz auf den Straßen Pekings sichtbar verstärkt. Wie bei politischen Veranstaltungen üblich, waren zudem entlang der großen Verkehrsachsen Tausende Mitglieder von Nachbarschaftskomitees im Abstand von wenigen hundert Metern plaziert worden, um symbolträchtigen Protest zu verhindern.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit gab bekannt, dass in einer „100-Tage-Operation“ zur Sicherung des Parteitags mehr als 1,4 Millionen Personen im ganzen Land festgenommen worden seien. So sei das „Glücks- und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“ gesteigert worden. Vor allem in Regionen mit großen ethnischen Minderheiten wie Xinjiang und Innere Mongolei wurde die Pandemiebekämpfung erkennbar als Vorwand für verstärkte Kontrollen genutzt.

In den vergangenen Wochen waren zudem etliche Vertreter der Zivilgesellschaft gezwungen worden, Peking zu verlassen. Die Menschenrechtsanwältin Wang Yu berichtet, dass ihr die Rückkehr nach Peking schon im September mittels der Corona-App verwehrt wurde. Zudem sei sie von einem Mitarbeiter der Staatssicherheit beschattet worden, der ihr und ihrem Mann nahelegte, vor dem Parteitag nicht in die Hauptstadt zu fahren. Er begleitete sie nach Wangs Angaben bis in ihre Heimatprovinz Innere Mongolei.

Mehr zum Thema 1/

Derweil hat die öffentliche Kritik an den Coronamaßnahmen in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich zugenommen, seitdem die Kommunistische Partei deutlich gemacht hat, dass nicht mit einer baldigen Lockerung der Null-Covid-Strategie zu rechnen ist.