Putin und die Pandemie : Die Wut der Russen auf die QR-Codes

Demonstranten gegen den QR-Code und Corona-Maßnahmen in Jekaterinburg am 12. Dezember Bild: Reuters

Im Kampf gegen QR-Codes erlebt Russland gerade ein kleines politisches Erwachen. Auf den Lenin-Platz im nordwestrussischen Archangelsk zogen am Sonntag etwa hundert Menschen, um gegen die Einführung der digitalen Zertifikate über eine Impfung gegen Covid-19, eine überstandene Erkrankung oder einen negativen Test zu protestieren. Spontan wandten sie sich auch dagegen, dass der Organisator und ein Aktivist vor Beginn der Veranstaltung festgenommen wurden.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In Saratow an der Wolga sammelte sich derweil eine Gruppe, die unter Führung eines örtlichen Kommunisten ein gesamtrussisches Referendum gegen QR-Codes organisieren will. Schon zuvor gab es in einer Reihe von Städten Protestaktionen und Mahnwachen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, da Festnahmen bei solchen Gelegenheiten mittlerweile die Regel sind.