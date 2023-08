Aktualisiert am

Aus Protest gegen hohe Preise : Junger Mann in Kenia zündet sich an

Der Student stieg auf eine Statue, übergoss sich mit Benzin und zündete sich dann selbst an. Nach eigenen Angaben protestierte er gegen hohe Lebenshaltungskosten.

Dichter Verkehr in der Küstenstadt Mombasa (Archivbild von 2020) Bild: Helmut Fricke

In der kenianischen Küstenmetropole Mombasa hat sich ein junger Mann angezündet. Damit wollte er nach eigenen Angaben gegen die hohen Lebenshaltungskosten protestieren. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag.

Der Mann kletterte auf eine Statue in der Mitte eines belebten Kreisverkehrs. Dort überschüttete er sich mit Benzin und zündete sich selbst an. Ein Video, das sich im Internet verbreitet hat, zeigt, dass er die kenianische Flagge in der Hand hält, schreit und im nächsten Moment von einer Flamme verschlungen wird.

Der Mann konnte von Schaulustigen gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er habe schwere Verbrennungen erlitten, sagte der Feuerwehrchef der Provinz Mombasa, Ibrahim Basafar.

Zur Identität des Mannes wurden von den Behörden keine Angaben gemacht. Kenianische Medien meldeten, dass es sich um einen 27 Jahre alten Ingenieurstudenten aus Mombasa handeln soll. Seine Familie hat mitgeteilt, dass er psychische Probleme habe. Es hieß sogar, dass er strafrechtlich belangt werden könnte für seine Tat. Momentan soll er auf der Intensivstation liegen.

In Kenia hat sich die Situation zuletzt deutlich zugespitzt: In den vergangenen Wochen wurden in dem ostafrikanischen Land Dutzende Menschen getötet, als die Polizei gegen Massenproteste vorging, bei denen Reformen bei den Wahlen und ein Ende der Inflation gefordert wurden.

Oppositionsführer Raila Odinga hat mehrmals zu Protesten gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgerufen. Die Polizei hat alle Versammlungen verboten.