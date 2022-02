Putins Propaganda : Was Russen über den Ukraine-Konflikt glauben sollen

Wer wissen will, wie die Russen nach dem Willen der Machthaber auf die Lage im Ukraine-Konflikt blicken sollen, ist bei Dmitrij Kisseljow an einer zuverlässigen Adresse. Sonntags um 20 Uhr stellt der 67 Jahre alte Staatsfernsehmann, der erfolglos gegen die Aufnahme auf die EU-Sanktionsliste geklagt hat, die „Nachrichten der Woche“ vor, gleichsam spiegelverkehrt zur Darstellung im Westen. Bei Kisseljow gelten Warnungen vor einem russischen Angriff auf die Ukraine als „Hysterie“ und „russophobe Panik“.

Ein Manöver der ukrainischen Streitkräfte, das auf die Übungen der russischen Streitkräfte mit und in Belarus reagieren soll, sieht bei Kisseljow „nicht nach einem Defensivmanöver aus“. Vielmehr bereite das „Kiewer Regime“ einen Angriff auf die „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk vor. Der Donbass solle „von allem Russischen gesäubert werden“. „Tausende friedliche Bürger gequält und bestialisch getötet“, kündigt Kisseljow einen Beitrag an. Darin sieht man Bilder von Leichnamen, unklar bleibt, wann und wo sie aufgenommen wurden. Ukrainische „Nazis“ – als welche die Gegner traditionell dargestellt werden – erhielten Waffen aus den USA, heißt es, gezeigt werden an einem Flughafen ankommende Kisten.

„Wie die Faschisten, die Kinder mit Drähten aufhängen“

Auch über Manöver der „Volksrepublik Donezk“ wird berichtet, man sieht alte Panzer und einen Kämpfer, der beteuert, man werde nicht zulassen, dass die Ukrainer „wie die Faschisten die Kinder mit Drähten aufhängen“. In Kisseljows Sendung geht es nicht, wie in den westlichen Berichten, um eine mögliche russische Invasionsarmee von 120.000 bis 130.000 Mann, die Präsident Wladimir Putin an den Grenzen zur Ukraine und auf der annektierten Krim zusammengezogen habe. Vielmehr habe die Ukraine eine „Armada“ von 120.000 bis 130.000 Mann gegen die „Volksrepubliken“ zusammengezogen, auch „ausländische Ausbilder und Spezialkräfte“.

Letzteres behaupten Russlands Staatsmedien regelmäßig, aber unbelegt. Die „Volksrepubliken“ stehen auch im Mittelpunkt anderer Staatsfernsehberichte: Am Montagmorgen sagte ein Vertreter des Donezker Gebildes im Sender Rossija 24, man erwarte eine „Provokation“ der Ukrainer, „etwas soll explodieren“. Die Unterstützung durch den Westen könne dazu führen, „dass die Ukraine eine ‚rote Linie‘ überschreitet“.

Das war eines von vielen – nicht kenntlich gemachten – Putin-Zitaten: Auf die Frage nach „roten Linien“ und Szenarien für ein militärisches Vorgehen gegen die Ukraine hatte der Präsident Ende November Bedrohungen für Bewohner der „noch nicht anerkannten Republiken“ genannt. Im Anschluss paraphrasierte ein Luhansker Vertreter eine andere Putin-Aussage, nach der eine „offene militärische Aneignung der Ukraine“ durch den Westen stattfinde; auch das soll nun eine „rote Linie“ Putins sein.

Die „Volksrepubliken“ sollen an diesem Dienstag auch in den Mittelpunkt des Geschehens in der Duma rücken, dem Unterhaus: Abgestimmt werden soll über ein Gesuch an Putin, die Gebilde als Staaten anzuerkennen, wie es die scheinoppositionellen Kommunisten fordern und wie es Russland 2008 mit zwei von Georgien abtrünnigen Gebieten vorgemacht hat. Die Machtpartei „Einiges Russland“ dagegen will das Gesuch zunächst dem Außen-, dem Verteidigungsministerium und anderen Behörden übermitteln. Vieles spricht dafür, dass Putin noch nicht entschieden hat, wie er weiter verfahren will. Seinen Außenminister, Sergej Lawrow, fragte der Präsident am Montag, ob es Sinn ergebe, weiter mit dem Westen über die von Moskau geforderten „Sicherheitsgarantien“ zu verhandeln. Lawrow sagte, die Möglichkeiten seien aktuell „bei Weitem nicht ausgeschöpft“.