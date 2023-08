Prigoschins Tod : Putins Rache nach Art der Mafia

In einem Land mit funktionierenden Institutionen würden die Anführer eines bewaffneten Aufruhrs vor Gericht gestellt. Der gewaltsame Tod des Wagner-Anführers ist deshalb ein weiterer Schritt in der Erosion des russischen Staates.

Der plötzliche Tod des Milizenführers und Kriegsverbrechers Jewgenij Prigoschin kommt nicht überraschend. Es sieht so aus, als habe ihn die Rache des russischen Präsidenten Wladimir Putin ereilt. Dass dieser den bewaffneten Aufstand von Prigoschins Wagner-Truppe verzeihen würde, war nicht zu erwarten. Putin hat an jenem 24. Juni von „Verrat“ gesprochen – und er selbst hat bei anderer Gelegenheit öffentlich zu verstehen gegeben, dass Verräter den Tod verdienen.

Um so erstaunlicher war, mit welcher Freiheit Prigoschin sich in den zwei Monaten seit dem bewaffneten Aufstand seiner Wagner-Truppe bewegen und Zukunftspläne verkünden konnte. Offenbar sahen sich Russlands Machthaber nicht in der Lage, sofort mit Prigoschin und seinen Leuten aufzuräumen. In ebenso großem Maße wie der Verlauf des Aufruhrs, in dem sich den Wagner-Truppen bis kurz vor Moskau niemand ernsthaft entgegengestellt hat, ist diese Nachgeschichte ein Indiz dafür, wie sehr Putins Herrschaft erschüttert war.

Wie wird sich das Machtgefüge nun entwickeln?

Welche Auswirkungen Prigoschins Tod auf das Machtgefüge in Russland haben wird, ist von außen in diesem Moment nicht zu erkennen. Es kann nicht einmal sicher gesagt werden, ob Prigoschins Hauptgegner, Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Walerij Gerassimow, nun in einer stärkeren Position sind. Nach Prigoschins Aufstand wurde sichtbar, dass ihnen auch innerhalb der Armee viel Ablehnung entgegenschlägt. Und Putin hat sich in dem öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen ihnen und Prigoschin nicht klar auf ihre Seite gestellt – er hat nur gegen Prigoschin Position bezogen, als dieser seine Macht herausgefordert hat.

Vieles ist denkbar: Prigoschins Schicksal kann abschreckend auf andere Unzufriedene in Russlands Elite wirken und so zu einer zumindest zeitweisen Konsolidierung von Putins Macht beitragen. Er kann aber auch jene, die sich schon auf einer Abschussliste wähnen, zum Handeln antreiben, weil sie ohnehin nichts mehr zu verlieren haben. Eine große Unbekannte in diesen Rechnungen ist, wie sich jetzt jene kampferfahrenen Wagner-Männer verhalten, die noch nach dem Aufruhr ihre Loyalität zu Prigoschin bekundet haben. Auf irgendeine Weise muss das russische Regime sie neutralisieren.

Mit Sicherheit kann nur eines gesagt werden: Prigoschins Tod ist ein weiterer Schritt in der Erosion des russischen Staates, die für Putins Herrschaft seit Jahren kennzeichnend ist. In einem Land mit funktionierenden Institutionen – ganz gleich ob autoritär oder demokratisch regiert – würden die Anführer eines erfolglosen bewaffneten Aufruhrs vor Gericht gestellt. In Putins Reich wird im Stil von Mafia-Banden abgerechnet. Das lässt Schlimmes für Russlands nahe Zukunft ahnen. Prigoschins Tod ist deshalb eine weitere Mahnung an EU und NATO, sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, wie die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten verteidigt werden kann, wenn in Russland Chaos ausbricht.