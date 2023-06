Was am Wochenende in Russland geschehen ist, ist mehr als ein gescheiterter Putschversuch. Zu sehen war das Versagen tragender Säulen der Herrschaft Putins.

In den mehr als zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft hat Wladimir Putin Russland zu einem Staat der Geheimdienste und der Gewaltorgane gemacht. Auf Herausforderungen im Inneren reagierte er regelmäßig, indem er sie personell stärkte und ihre Vollmachten erweiterte. Aber den bewaffneten Aufruhr durch Jewgenij Prigoschin und einige Tausend seiner Kämpfer, für dessen Vorbereitung es angesichts seines Ausmaßes Anzeichen gegeben haben muss, hat der Inlandsgeheimdienst FSB offenbar trotzdem nicht kommen sehen – oder nicht sehen wollen.

Und während sich die Fahrzeugkolonnen von Prigoschins Leuten am Samstag auf Moskau zubewegten, verhielten sich die Sicherheitskräfte erstaunlich passiv. Ernsthafte Anstrengungen, die Kämpfer aufzuhalten, waren nicht zu erkennen. Angesichts der bisher größten Gefahr für Putins Herrschaft erwiesen sich deren wichtigste Stützen als unfähig oder unwillig, ihr entschieden entgegenzuwirken.

Die Bedrohung durch Prigoschin mag Putin abgewendet haben. Der Söldnerführer muss nun aufpassen, dass er demnächst nicht aus einem Fenster stürzt, unter einen Lastwagen gerät oder etwas äußerst unverträgliches isst oder trinkt. Auch für seine Weggefährten und tatsächliche oder mutmaßliche Sympathisanten brechen gefährliche Zeiten an. Aber die Schwäche, die am Wochenende für alle Welt sichtbar wurde, kann Putin mit solchen Methoden nicht aus der Welt schaffen.

Mehr als ein gescheiterter Putschversuch

Was am Wochenende in Russland geschehen ist, ist mehr als ein gescheiterter Putschversuch. Denn zu sehen war nicht nur das Versagen tragender Säulen der Herrschaft Putins, sondern auch das seiner Methode der Machtausübung. Der Konflikt zwischen Prigoschin und Verteidigungsminister Sergej Schojgu war vor seiner Eskalation kein Betriebsunfall, sondern Teil des Systems, das Putin geschaffen hat. Im Kreml und dessen Umfeld gab es immer konkurrierende Clans, die sich bis aufs Blut bekriegten. In diesem ständigen Kampf um den besten Platz bei Hofe, um Macht und den Zugriff auf staatliche Pfründe tritt Putin als oberster Schiedsrichter auf.

Mal lässt er die einen, mal die anderen mehr gewähren, solange sie zu ihm persönlich loyal bleiben. Oft sah es gar so aus, als fördere er solche Streitigkeiten, um eine prekäre Balance aufrecht zu erhalten. Zwei Faktoren halten diese Konstruktion zusammen: die Legitimation, die Putin aus den Präsidentenwahlen und seiner in einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung echten Popularität bezieht, und das gemeinsame Interesse aller in der herrschenden Schicht, die bestehenden Zustände zu erhalten.

Mehr zum Thema 1/

Diese waren für die Eliten sehr einträglich, weil sie im Gegenzug für ihre Loyalität zu Putin die Lizenz zur Selbstbereicherung erhielten. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat Putin dieses tragende Element seines Regimes beschädigt: Dessen Profiteure haben den Zugang zu ihren im Westen gebunkerten Reichtümern verloren – und zugleich gibt es in Russland infolge der Sanktionen weniger zu verteilen. Nun ist auch noch sein Nimbus als starker Mann ramponiert, der für sein Ansehen sowohl in der Elite als auch in der Bevölkerung entscheidend war. Was ihm nun noch bleibt, ist seine skrupellose Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt.