Das Dauerringen des Milizenführers Jewgenij Prigoschin mit dem russischen Verteidigungsministerium liefert ständig neue Episoden. In der jüngsten macht sich Prigoschin über Bilder lustig, mit denen das Militär behauptet, deutsche Leopard-Panzer in der Ukraine zerstört zu haben. Am Dienstag nannte Verteidigungsminister Sergej Schojgu hohe Zahlen zu Verlusten, die man den ukrainischen Streitkräften im Rahmen der Abwehr von deren „lange versprochenem Angriff“ beigebracht habe. Gemeint war die ukrainische Gegenoffensive, über deren Beginn die Regierung in Kiew nach eigener Aussage allerdings nicht informieren will. Schojgu hob besonders hervor, dass am vergangenen Montag 28 Panzer der Ukrainer zerstört worden seien, unter ihnen acht deutsche Leopard-Panzer.

Alsbald veröffentlichte Schojgus Ministerium Bilder, die offenkundig als Beleg dafür dienen sollten. Man sieht auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen vier Fahrzeuge auf einem Feld hinter Häusern. Eines der Fahrzeuge wird dann mit einer Panzerabwehrrakete beschossen. „Bilder der Vernichtung ausländischer Panzertechnik, unter anderem von Leopard-Panzern“ schrieb das Verteidigungsministerium dazu. Russische Militärblogger bezweifelten aber sogleich, dass es sich wirklich um Panzer handele. Sie befanden vielmehr, dass die Silhouetten der gefilmten Fahrzeuge auf Landmaschinen wiesen, nämlich auf Mähdrescher sowie einen Besprengungstraktor des in der Ukraine sehr verbreiteten amerikanischen Herstellers John Deere.

„Wir werden alles vernichten, was eine gebogene Mündung hat“

Prigoschin hatte das Ringen mit Schojgu in den vergangenen Tagen unter anderem mit der Vorführung eines von seiner Wagner-Miliz aufgegriffenen Brigadekommandeurs der russischen Streitkräfte zugespitzt und auch gefordert, Schojgu abzusetzen, gar zu erschießen.

Die neue Steilvorlage der Militärblogger ließ er sich nicht entgehen. In einer sarkastischen Audiobotschaft sagte der Milizenführer, das Verteidigungsministerium habe eine „beeindruckende Arbeit“ der russischen Panzerabwehrsoldaten vorgelegt. „Auf diesen Bildern sieht man glasklar, wie die Leopard-Panzer sich in einem seltsamen taktischen Manöver aufeinanderzubewegen. Diese Panzer sind als landwirtschaftliche Mähdrescher getarnt. Sie haben nach unten gebogene Mündungen.“ Das habe die russischen Soldaten nicht daran gehindert, „in ihnen feindliche Technik zu sehen“. Die Ukrainer hätten empörenderweise gelernt, Panzer als Mähmaschinen und Panzerfahrer als Mähmaschinenfahrer zu tarnen. „Danke, Jungs, für eure wunderbare Arbeit. Wir werden alles vernichten, was eine gebogene Mündung hat.“

Wo die vom russischen Militär veröffentlichten Aufnahmen entstanden, blieb zunächst unklar, ebenso das Schicksal des beschossenen Fahrzeugs und seines Fahrers.