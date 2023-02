Aktualisiert am

Pressefreiheit in Indien

Pressefreiheit in Indien : Immer Ärger mit der BBC

Drei Tage lang haben die indischen Steuerbehörden in dieser Woche die Büros der BBC in Neu Delhi und Mumbai durchsucht. Die Prüfung, die am Donnerstag endete, wurde mit dem Verdacht auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransfers über Ländergrenzen hinweg begründet.

Die Opposition und Teile der indischen Presse sehen in der Untersuchung einen Akt der Vergeltung und der Einschüchterung des britischen Senders wegen der Ausstrahlung einer Dokumentation über die Rolle von Ministerpräsident Narendra Modi bei blutigen Unruhen in Gujarat im Jahr 2002. Dabei waren mehr als 1000 Menschen, darunter mehrheitlich Muslime, brutal getötet worden. Auslöser der Unruhen war der Tod von 59 Hindu-Pilgern bei einem Brand in mehreren Eisenbahnwaggons.